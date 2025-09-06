قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بأقل من 400 ألف جنيه.. اركب عربية أوتوماتيك كاملة التجهيزات
الزمالك يتخذ قرارا حاسما قبل مواجهة المصري في الدوري
قبل مواجهة المصري.. ملف التجديدات يسيطر على مجلس الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إنشاء منفذ لمنتجات المحافظة ومعرض دائم للأسر المنتجة

إنشاء منفذ ومعرض دائم للأسر المنتجة أسفل كوبري فيصل بأسيوط
إنشاء منفذ ومعرض دائم للأسر المنتجة أسفل كوبري فيصل بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن اختيار المنطقة الواقعة أسفل كوبري فيصل بنطاق حي غرب مدينة أسيوط لإقامة منفذ لبيع منتجات المحافظة ومعرض دائم للأسر المنتجة، وذلك بعد جولة ميدانية شملت عددًا من المواقع بحي شرق وغرب مدينة أسيوط لبحث أنسب المواقع لإقامة المشروع.

رافق محافظ أسيوط خلال جولته الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

دعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف الصغيرة

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع يستهدف إنشاء منفذ لبيع منتجات المحافظة فضلا عن دعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف الصغيرة من خلال توفير معرض دائم لتسويق منتجاتهم الغذائية والحرفية واليدوية والتراثية بأسعار مخفضة، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما أشار إلى أنه سيتم تقسيم باقي المساحة أسفل الكوبري إلى باكيات مؤجرة بالمزاد العلني، لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي غير المستغلة وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.

وكلف المحافظ، عميدة كلية التربية النوعية، بإعداد تصميمات هندسية وجمالية للمدخل والباكيات بما يمنح الموقع مظهرًا حضاريًا يتناسب مع طبيعة المكان. وأكد أن المشروع يمثل إضافة حقيقية لخطة التنمية الشاملة بالمحافظة، ويمثل خطوة مهمة لتشجيع الأسر المنتجة على التوسع في أنشطتها وفتح منافذ تسويقية جديدة.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الحماية خلال تنفيذ المشروع، مع المتابعة المستمرة والبدء الفوري في التنفيذ، مشيرًا إلى أن استغلال هذه المساحات المهملة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها لخدمة المجتمع المحلي.

أسيوط كوبري فيصل حي غرب مدينة أسيوط معرض دائم معرض دائم للأسر المنتجة دعم الأسر المنتجة أصحاب الحرف كلية التربية النوعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

الكشك

أكلة الأجداد اللذيذة.. طريقة عمل الكشك

جدري القرود

جدري القرود لم يعد طارئًا عالميًا .. تفاصيل

نوبة قلبية

احذر.. 3 علامات يومية تشير للإصابة بنوبة قلبية

بالصور

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا: أضرار صحية خفية قد تهدد حياتك

أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

المزيد