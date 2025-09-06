محافظ أسيوط: إنشاء منفذ لمنتجات المحافظة ومعرض دائم للأسر المنتجة

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن اختيار المنطقة الواقعة أسفل كوبري فيصل بنطاق حي غرب مدينة أسيوط لإقامة منفذ لبيع منتجات المحافظة ومعرض دائم للأسر المنتجة، وذلك بعد جولة ميدانية شملت عددًا من المواقع بحي شرق وغرب مدينة أسيوط لبحث أنسب المواقع لإقامة المشروع.

رافق محافظ أسيوط خلال جولته الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

دعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف الصغيرة

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع يستهدف إنشاء منفذ لبيع منتجات المحافظة فضلا عن دعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف الصغيرة من خلال توفير معرض دائم لتسويق منتجاتهم الغذائية والحرفية واليدوية والتراثية بأسعار مخفضة، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما أشار إلى أنه سيتم تقسيم باقي المساحة أسفل الكوبري إلى باكيات مؤجرة بالمزاد العلني، لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي غير المستغلة وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.

وكلف المحافظ، عميدة كلية التربية النوعية، بإعداد تصميمات هندسية وجمالية للمدخل والباكيات بما يمنح الموقع مظهرًا حضاريًا يتناسب مع طبيعة المكان. وأكد أن المشروع يمثل إضافة حقيقية لخطة التنمية الشاملة بالمحافظة، ويمثل خطوة مهمة لتشجيع الأسر المنتجة على التوسع في أنشطتها وفتح منافذ تسويقية جديدة.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الحماية خلال تنفيذ المشروع، مع المتابعة المستمرة والبدء الفوري في التنفيذ، مشيرًا إلى أن استغلال هذه المساحات المهملة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها لخدمة المجتمع المحلي.