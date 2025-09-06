لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، عن قطع التيار الكهربائي عن 20 قرية وعزبة بمركز الفتح لمدة 7 ساعات خلال اليوم وغدا بسبب أعمال الصيانة.

قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح في بيان لها، أنه بناءًا على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء الفتح بخصوص فصل التيار الكهربائى لأعمال الصيانة وأن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها صباح اليوم السبت وغدا والأحد، من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا هي: "الواسطى وتوابعها، تل مدكور تل هوى تل الحمور، العصاره، الفيما، القواطه، القصر أولاد بدر، نزله أولاد سراج، القصر أولاد سراج، تل أولاد سراج، والكلابات الشرقيه، والشيخ سويف، مساكن الوادى الاسيوطي".

كما يجرى قطع الكهرباء يوم الثلاثاء عن "الواسطى، ديربصره زرابي بصره، عزبه علي، الكلابات الشرقيه ببصره، عزبه شيحه".

وأشارت هندسة كهرباء الفتح إلى أن قطع الكهرباء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا لإجراء صيانة واختبارات .