محافظ أسيوط: إزالة 26 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة 26 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع البناء المخالف.

إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي جرت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة وبمشاركة الأجهزة الأمنية ومعدات المراكز والأحياء، أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة بلغت 2820 مترًا مربعًا من المباني، بالإضافة إلى 3 أفدنة و6 قراريط و16 سهمًا من الأراضي الزراعية، وذلك في 7 مراكز (أسيوط، الفتح، منفلوط، البداري، صدفا، الغنايم، أبوتيج) إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط.

وأشار المحافظ إلى أن مركز أبوتيج شهد أكبر عدد من الإزالات بواقع 14 حالة تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، فيما تمت إزالة حالة تعدي واحدة بكل من مراكز الفتح وصدفا والغنايم لتعديات فورية على أراضي زراعية، فضلاً عن 3 حالات تعدي بالمتغيرات المكانية بمركز أسيوط، و3 حالات أخرى على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز منفلوط، كما أسفرت الحملات عن إزالة حالتي تعدي فوري بمركز البداري، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي بالمتغيرات المكانية في نطاق حي غرب مدينة أسيوط.

ونوه اللواء هشام أبو النصر إلى أن المرحلة الثانية من الموجة الـ27 تنفذ خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الجاري، عقب انتهاء المرحلة الأولى التي جرت من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل، مؤكدًا التزام المحافظة بتنفيذ جميع الإزالات المقررة وفق الجدول الزمني المحدد، وعدم التهاون مع أي محاولة تعدي.

كما جدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل البلاغات على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو عبر الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg