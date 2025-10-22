بلوجر سيارات: تراجع القوة الشرائية بنسبة 15%.. وسوق المستعمل متوقف بسبب توقعات الهبوط

أكد محمد سلامة، بلوجر متخصص في محتوى السيارات، أن سوق السيارات المستعملة يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تمسك العملاء بأسعار سياراتهم وعدم التوافق مع الواقع الجديد الذي فرضه انخفاض أسعار السيارات "الزيرو".

وأوضح البلوجر محمد سلامة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن انخفاض أسعار السيارات الجديدة انعكس بشكل مباشر وسلبي على سوق المستعمل، خاصة الموديلات الحديثة، مشيرًا إلى أن المنطقي أن تنخفض أسعار المستعمل تبعًا لانخفاض الزيرو، إلا أن بعض السيارات المستعملة لا تزال تُعرض بأسعار مرتفعة تصل إلى 100 ألف جنيه زيادة عن قيمتها الحقيقية.

الانخفاض في الأسعار

وأضاف البلوجر محمد سلامة، أن القوة الشرائية تراجعت بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما جعل السوق يعمل بنسبة أقل كثيرًا من المعتاد، مؤكدًا أن كثيرًا من المستهلكين يتوقعون مزيدًا من الانخفاض في الأسعار خلال الشهور المقبلة، لذلك يتريثون في قرارات الشراء.

نشاط محدود بسبب الحذر

وأشار البلوجر محمد سلامة، إلى أن السوق لم يتوقف تمامًا، لكنه يعمل بنشاط محدود بسبب الحذر الذي يسود بين المشترين والبائعين، موضحًا أن التوقعات العامة لدى الجمهور بأن أسعار السيارات ستواصل الانخفاض دفعت عددًا كبيرًا من المستهلكين إلى تأجيل قراراتهم الشرائية انتظارًا لمزيد من التراجع.