العضو المنتدب لشركة "أي دي إس إنترناشونال": الانجازات في مصر منذ 2013 تعزز ثقة المستثمرين

قال محمد عيسى رجل أعمال العضو المنتدب لشركة "أي دي إس إنترناشونال"، إنّ الفترة منذ عام 2013 شهدت إنجازات ملموسة على أرض الواقع، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة الأجانب، في السوق المصري.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" أن وضوح السياسات وتنفيذها فعلياً يزيد من جدوى الاستثمارات ويحفز الشركات على التوسع في مختلف القطاعات.

الاستفادة من الاتفاقيات الاستثمارية

وتابع أن هذه البيئة الاستثمارية المشجعة انعكست على الشباب المصري، حيث أصبحت لديهم الفرصة للمشاركة في مشاريع كبيرة، والاستفادة من الاتفاقيات الاستثمارية مع الشركات الأجنبية.

وأضاف أن الشركات الأجنبية ترى مصر اليوم ليست فقط كبلد منخفض التكلفة، بل كوجهة غنية بالكفاءات البشرية القادرة على الابتكار والإنتاج.

وأشار إلى أن المجموعة التي يمثلها تشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأوروبيين، مؤكداً أن هذه التطورات تسهم في بناء منظومة استثمارية شاملة في مصر، تشمل القطاعات التكنولوجية، والطاقة المتجددة، والعقارات، والتصنيع، بما يعزز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.

