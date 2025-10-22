ضياء رشوان: الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية في 2027 يعبر عن استدامة العلاقات

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّه جرى الاتفاق في القمة المصرية الأوروبية الأولى على عقد القمة المقبلة في مصر عام 2027، مشيرًا، إلى أن هذا الأمر يؤكد أنّ القمة لن تكون مجرد حدث انتهى، بل سيتكرر خلال عامين، وهو ما يعبر عن الاستدامة في العلاقات.

وعدّد رشوان في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، مكاسب القمة، موضحًا، أن البند السادس من البيان المشترك أكد على أهمية التنسيق الدوري لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، مشددًا، على أنّ القرن الأفريقي منطقة استراتيجية حيوية للغاية بالنسبة إلى مصر.

وتابع، أن هذا الأمر يشير إلى أنه سيجرى تناول القضايا الأفريقية المتاخمة لمصر، كما رحب البيان بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة بالصومال، مردفًا: "ثمة طرف واحد في أفريقيا كان يحاول تأويل مشاركة مصر بطريقة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي أكد أنه يرى أن ما حدث دور مهم لمصر من أجل حفظ السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي".

وذكر، أنّ قمة الشرم الشيخ للسلام لا تنفصل عن القمة المصرية الأوروبية، حيث أعلن البيان المشترك الترحيب بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع التي طرحها الرئيس الأمريكي ترامب، وبنتائج قمة شرم الشيخ للسلام.