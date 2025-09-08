محافظ أسيوط: ضبط 4 سيارات تلقي مخلفات الصرف الصحي بالمجاري المائية بأبنوب والفتح

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط باستمرار وتكثيف الحملات الميدانية والمرور الدوري لضبط أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بأي مجرى مائي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين موضحاً انه لا تهاون مع أي تجاوز ضد القانون وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وحمايتها من كافة أشكال التلوث.

ضبط أربع سيارات كسح أثناء قيامها بإلقاء مخلفاتها في الترع والمجاري المائية

وأوضح محافظ أسيوط أن فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة برئاسة المهندس حسام صلاح رئيس الجهاز نفذ حملة موسعة بالتعاون مع شرطة المسطحات أسفرت عن ضبط أربع سيارات كسح أثناء قيامها بإلقاء مخلفاتها في الترع والمجاري المائية بمركزي أبنوب والفتح حيث تمكنت الحملة من ضبط سيارة بمركز أبنوب أثناء إلقاء المخلفات في ترعة عرب العوامر وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة، بينما شهد مركز الفتح ضبط ثلاث سيارات مخالفة، الأولى ألقت مخلفاتها بترعة عرب مطير، والثانية بترعة نجع رويشد، والثالثة عادت لتلقي بالمخلفات مرة أخرى في ترعة عرب مطير، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد السائقين لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي بحسم لكافة الممارسات التي تضر بالموارد المائية وتشكل خطورة على الصحة العامة والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة مستمرة في تكثيف الحملات المفاجئة لضبط المخالفين وردع أي سلوكيات ضارة بالبيئة.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة في الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية، مشددًا على أن حماية البيئة والحفاظ على المجاري المائية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهود الرسمية والمجتمعية.