محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 43 حالة تعد واسترداد 143 فدانًا أملاك دولة

إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، أسفرت عن إزالة 43 حالة تعدي واسترداد 143 فدانًا من أملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 27 للإزالات، التي تنفذها الدولة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء للتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة 43 حالة تعدي واسترداد 143 فدانًا أملاك دولة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت نطاق 9 مراكز بالمحافظة (الغنايم، القوصية، أسيوط، صدفا، منفلوط، البداري، ديروط، ساحل سليم، الفتح)، وأسفرت عن إزالة مساحات بلغت 615 مترًا مربعًا من المباني، و143 فدانًا، و15 قيراطًا و22 سهمًا من الأراضي الزراعية، باستخدام معدات المراكز والأحياء، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن الإزالات تنوعت بين حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الإصلاح الزراعي، والمتغيرات المكانية، موزعة على المراكز المختلفة، أبرزها إزالة حالات تعدي بمراكز الغنايم، البداري، ساحل سليم، وصدفا، إلى جانب حالتين بالقوصية وديروط، و18 حالة بنطاق مركز الفتح، و6 حالات بمركز أسيوط، بالإضافة إلى 9 حالات لاسترداد طلبات تقنين بمركز منفلوط.

 عدم التهاون في استرداد أراضي الدولة

وشدد اللواء هشام أبو النصر على عدم التهاون في استرداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن الموجة 27 للإزالات تنفذ على 3 مراحل؛ بدأت الأولى خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، فيما تجري حالياً المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تنطلق المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن 114، أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528.

أسيوط إزالة 43 حالة تعدي استرداد 143 فدانًا الموجة 27 للإزالات أخبار أسيوط مخالفات البناء إزالة التعديات

