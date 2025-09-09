قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يشهد ختام الأنشطة الرياضية ويكرم 320 لاعبًا ولاعبة من أبطال المسابقات

محافظ أسيوط يشهد ختام الأنشطة الرياضية
محافظ أسيوط يشهد ختام الأنشطة الرياضية
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات ختام الأنشطة والمعسكرات الرياضية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بإستاد أسيوط الرياضي بحي الأربعين، حيث كرم 320 لاعبًا ولاعبة من مختلف الألعاب الفردية والجماعية، الحاصلين على ميداليات ومراكز متقدمة في البطولات المحلية والعربية والإفريقية والدولية، إضافة إلى المتميزين في البرامج القومية والأنشطة الشبابية.

رافق المحافظ خلال الفعاليات أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وحسين أحمد مدير إدارة الرياضة بالمديرية، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية.

مشروعات رياضية قومية متعددة

حيث تفقد المحافظ العروض والتدريبات التي نفذت على أرض الملعب الرئيسي، والتي شملت مشروعات رياضية قومية متعددة من بينها: مشروع اللياقة البدنية للرواد وكبار السن، المشروع القومي للفتاة والمرأة، "ألف بنت بألف حلم"، مدارس الناشئين لكرة القدم والكاراتيه، مشروع "العمالقة" لكرة اليد، برامج لياقة بدنية لذوي الهمم، فضلًا عن ختام المعسكر الخامس من برنامج "الرياضة من أجل التنمية" تحت شعار لياقتي – مهارتي – دوي، بمشاركة 500 فتاة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

كما شهدت الفعاليات عروض اللياقة البدنية وطابور العرض بالصالة المغطاة، تخللها كلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة التي أكد فيها أن تلك البرامج والمعسكرات تسهم في صقل مهارات النشء والشباب، وإكسابهم معارف حياتية ورياضية واجتماعية وثقافية.

وخلال كلمته، نقل محافظ أسيوط تحيات وتهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف، معربًا عن سعادته بمشاركة أبناء أسيوط فرحتهم بإنجازاتهم الرياضية، وحصولهم على الميداليات والمراكز المتقدمة في مختلف الألعاب، مشيدًا بجهود أولياء الأمور في دعم وتشجيع أبنائهم لرفع اسم المحافظة عاليًا في مختلف المنافسات.

تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية

وأكد اللواء هشام أبو النصر على تقديم كافة الدعم للرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب، خاصة مع اهتمام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لرؤية مصر 2030، وهو ما يظهر جلياً في العمل على تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتوفير أماكن لائقة للشباب لممارسة الألعاب، وتعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية في هذا القطاع الهام، الذي يساهم في بناء الإنسان المصري، مثمنًا دور وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي في تنفيذ المبادرات والبرامج الرياضية والشبابية على مستوى الجمهورية التي تهدف إلى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم في المجالات المختلفة.

وفي نهاية الفعاليات كرم المحافظ ، 320 لاعب ولاعبة من الألعاب الفردية والجماعية كـ (الجودو، والمصارعة، والكاراتيه، ورفع الأثقال، والمصارعة، والكيك بوكسنج، وسفراء مشواري، وأندية التطوع، والفرق الكشفية والإرشادية، بجميع مراحلها والنادي الثقافي، وفرق الفنون الشعبية، ومكتب قادرون باختلاف، وبرلمان الطلائع، وكرة السلة) وغيرها من الألعاب الحاصلين على ميداليات ومراكز متقدمة في المسابقات والبطولات المختلفة على مستوى الجمهورية، والعربية، والأفريقية، والعالمين فضلاً عن المتميزين في البرامج القومية والأنشطة الشبابية المختلفة.

كما سلم وكيل وزارة الشباب والرياضة درع المديرية للواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تقديراً لجهوده ودعمه المستمر لقطاعي الرياضة والشباب.

أسيوط الأنشطة المعسكرات الرياضية مديرية الشباب والرياضة إستاد أسيوط الرياضي الألعاب الفردية والجماعية البطولات المحلية منظمة اليونيسف

