22 مدرسة جديدة..تفاصيل استعدادات محافظة أسيوط للعام الدراسى الجديد

استعدادا للعام الدراسي الجديد في محافظة اسيوط ، تم الانتهاء من إنشاء 22 مدرسة جديدة وصيانة 197 مدرسة أخرى .

22 مدرسة جديدة

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استكمال خطة متكاملة للتوسع في البنية التعليمية بمراكز وقرى المحافظة، تتضمن إنشاء وتطوير 73 مدرسة بإجمالي 1391 فصلًا دراسيًا جديدًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقليل الكثافات داخل الفصول، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الانتهاء من 22 مدرسة جديدة تضم 344 فصلًا دراسيًا

وأوضح المحافظ أنه تلقى تقريرًا من المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، كشف عن الانتهاء من 22 مدرسة جديدة تضم 344 فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت 311.5 مليون جنيه، واستلامهم استعدادًا لدخولهم الخدمة مع بداية العام الدراسي 2025/2026. كما يجري العمل حاليًا في 16 مدرسة جديدة تضم 316 فصلًا بتكلفة 317.5 مليون جنيه.

طرح 11 مدرسة جديدة تضم 191 فصلًا

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تشهد أيضًا طرح 11 مدرسة جديدة تضم 191 فصلًا، إلى جانب الإعداد لطرح 24 مدرسة أخرى بطاقة 514 فصلًا إضافيًا، وفي السياق نفسه، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ111 مدرسة بتكلفة 2.7 مليون جنيه، فضلًا عن الصيانة العاجلة لـ86 مدرسة أخرى بتكلفة تقارب 19.5 مليون جنيه، بما يضمن تحسين البنية التحتية التعليمية وتهيئة بيئة دراسية آمنة ومناسبة للطلاب والمعلمين.

وأكد محافظ أسيوط أن قطاع التعليم شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في أعداد المدارس والفصول الدراسية، بما يسهم في توفير مناخ تعليمي متكامل لأبناء المحافظة، مع الاستمرار في معالجة مشكلة الكثافات الطلابية تدريجيًا.

استعدادات العام الدراسى الجديد

ترأس محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اجتماع لجنة شؤون التعليم الخاص بالمديرية لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالعام الدراسى الجديد بحضور إيهاب عثمان مدير إدارة التعليم الخاص وياسر سيد مدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية وممثلي المدارس الخاصة بالمحافظة.

الالتزام بالكثافات داخل الفصول



حيث استعرض وكيل الوزارة فى بداية الاجتماع التعليمات والقرارات الوزارية استعدادا للعام الدراسى الجديد والالتزام بالكثافات داخل الفصول وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى ونهو كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد وخلق بيئة جاذبة للطلاب مع الحرص على الاستمرار فى تدريب المعلمين على المناهج الدراسية المطورة بالتنسيق مع مديرى المراحل التعليمية المختلفة بالمديرية .



كما ناقش وكيل الوزارة -خلال الاجتماع -بعض مقترحات ممثلى المدارس الخاصة بناء على لوائح تلك المدارس و وفقا للقوانين المنظمة لذلك موجها بضرورة تكثيف المتابعة المستمرة على كافة المدارس الخاصة بالمحافظة لضمان الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية بها .



واستعرض ايهاب عثمان مدير التعليم الخاص بالمديرية بعض الموضوعات محل النقاش باللجنة وبعض المقترحات المقدمة .



وفى نهاية الاجتماع أكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالمتابعة الفنية للمدارس وتكثيف الأنشطة المدرسية والالتزام بالتقييمات الاسبوعية وتكثيف الندوات واللقاءات التعريفية للطلاب الجدد وشرح نظام البكالوريا الجديد واهم مميزاته والفرق بينه وبين نظام الثانوية القديم حرصا على مستقبل ابنائنا الطلاب وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص .