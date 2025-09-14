قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس السيادة السوداني: اعتداءات ميليشيا الدعم السريع تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
ناجي الشهابي يكشف آخر الاستعدادات لتشكيل قائمة الائتلاف الوطني لخوض انتخابات النواب |فيديو وصور
البدء في إجراءات الإسناد بالأمر المباشر لبناء مدينة الصحفيين
الرئيس الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية «مؤشر خطير» لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 8 أطنان مخلفات من تطهير مصرف عنان بساحل سليم| صور

رفع 8 أطنان مخلفات من نواتج تطهير مصرف عنان بساحل سليم
رفع 8 أطنان مخلفات من نواتج تطهير مصرف عنان بساحل سليم
إيهاب عمر

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات ونواتج تطهير المجاري المائية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وخطة المحافظة المتكاملة لرفع كفاءة المرافق العامة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

رفع المخلفات 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز، تابعت تنفيذ أعمال رفع المخلفات والتي أسفرت عن رفع نحو 8 أطنان من المخلفات بالتنسيق بين نواب رئيس المركز ومسؤولي الإشغالات والمتابعة، حيث جرت الاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية التابعة للمجلس، لضمان إنجاز المهام بكفاءة وسرعة، وبما يحقق الانسيابية في الحركة المرورية ويقضي على أي تجمعات غير مرغوبة للمخلفات.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف النظافة والمرافق باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، مؤكدًا على مواصلة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة المراكز والمدن والقرى، لافتًا إلى أن الهدف النهائي يتمثل في الارتقاء بمنظومة النظافة وتحقيق رضا المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة البنية الأساسية وتقديم خدمات تليق بأبناء أسيوط.

أسيوط أعمال النظافة تطهير المجاري المائية مركز ومدينة ساحل سليم الحملة الميكانيكية الحركة المرورية حملات النظافة منظومة النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

ترشيحاتنا

أفلام مشاركة بمهرجان الغردقه لسينما الشباب 2025

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكشف عن أفلام مسابقاته للأفلام الطويلة والقصيرة

نوال الزغبي

نوال الزغبي تحيي حفلا غنائيا ساهرا في قبرص

حاتم العراقي

دمار دمار.. طرح كليب حاتم العراقي الجديد

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد