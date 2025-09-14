محافظ أسيوط: رفع 8 أطنان مخلفات من تطهير مصرف عنان بساحل سليم| صور

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات ونواتج تطهير المجاري المائية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وخطة المحافظة المتكاملة لرفع كفاءة المرافق العامة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

رفع المخلفات

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز، تابعت تنفيذ أعمال رفع المخلفات والتي أسفرت عن رفع نحو 8 أطنان من المخلفات بالتنسيق بين نواب رئيس المركز ومسؤولي الإشغالات والمتابعة، حيث جرت الاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية التابعة للمجلس، لضمان إنجاز المهام بكفاءة وسرعة، وبما يحقق الانسيابية في الحركة المرورية ويقضي على أي تجمعات غير مرغوبة للمخلفات.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف النظافة والمرافق باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، مؤكدًا على مواصلة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة المراكز والمدن والقرى، لافتًا إلى أن الهدف النهائي يتمثل في الارتقاء بمنظومة النظافة وتحقيق رضا المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة البنية الأساسية وتقديم خدمات تليق بأبناء أسيوط.