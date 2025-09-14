قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول: نجحنا في توفير احتياجات جميع القطاعات من الطاقة
تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش بالدوري
حبس الشروف: آن الأوان لوجود موقف عربي موحد يوقف إطلاق النار ويجبر الاحتلال على الانسحاب
استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. محافظ الدقهلية يتفقد توسعات مدرسة الزهراء ببلقاس
شيمي: تعظيم الاستفادة من الأصول وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص يدعم التنمية المستدامة
قطاع المياه عن بلقاس ودكرنس .. اعرف المواعيد والأماكن
تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية
السيطرة على حريق فى مدرسة الشطبية الإعدادية بنجع حمادي
هدايا ومنح اجتماعية بالجملة.. موازنة المواطن الجديدة
تعيين أول وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي .. ما هى مهام عملها؟
وزير التعليم: إنتهاء أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس نهاية الأسبوع الجاري
نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق
محافظات

قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بأسيوط لمدة 10 ساعات

إيهاب عمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن انقطاع مياه الشرب من الساعة 8 مساء اليوم، الأحد، وحتى 6 صباح غد، الاثنين، لمدة 10 ساعات عن 6 مناطق بحي غرب مدينة أسيوط للبدء في ربط خط طرد محطة صرف صحي ترعة الملاح بمنطقة المصلى.

قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بأسيوط لمدة 10 ساعات

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه يجرى مساء اليوم تنفيذ أعمال ربط خط طرد محطة صرف صحي ترعة الملاح قطر 350 مم زهر مرن المار بمنطقة المصلي، ما يترتب عليه انقطاع مياه الشرب من الساعة 8:00 مساءً وحتى الساعة 6:00 صباحاً من يوم غدٍ، الاثنين.

وقال المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن أعمال الربط ستؤدى إلى انقطاع المياه بمنطقة غرب أسيوط، وتشمل المناطق المتأثرة بالانقطاع ما يلي: امتداد تقاطع شارع سعد زغلول مع الشيخ علي عبد الدايم، وجسر السلطان، وجسر التراب، ومنطقة الفواخير، وشارع البل وتفرعاته، وشارع الشيخ الأربعين.

وأكدت الشركة أنها تبذل قصارى جهدها للانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة وعودة المياه فوراً بعد إتمامها، أنه سوف يتم تشغيل البدائل من محطات المياه الارتوزاي وإرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة الأعمال.

وطالبت الشركة الأهالي توفير جميع تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الأعمال.

وأوضحت أن جميع قنوات التواصل متاحة للجميع للإبلاغ عن أى احتياج للمياه عبر الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990، والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على  http://ascww.org/public/  والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS  لاستقبال الشكاوى الالكترونية ، على  أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو  أي احتياج لسيارات مياه.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط انقطاع مياه الشرب حي غرب مدينة أسيوط خط طرد محطة صرف صحي ترعة الملاح

