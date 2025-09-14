صرف معاش تكافل وكرامة خلال ساعات.. رابط التسجيل والاستعلام

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
رشا عوني

يستعد المستفيدون من برنامج الدعم النقدي لـ تكافل وكرامة ، لصرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر2025 وذلك خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي، بعد زيادة المعاشات التي شهدناها في أبريل الماضي.

متى يتم صرف معاش تكافل وكرامة؟

يتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم ١٥ من كل شهر، وذلك بشكل محدد و رسمي من وزارة التضامن الإجتماعي.

التضامن تعلن صرف معاش تكافل وكرامة غداً

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة سيتم بدءًا من يوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر 2025، وذلك للمستفيدين كافة، سواء من يحملون بطاقات الصرف التقليدية أو بطاقات «ميزة». ويأتي هذا ضمن الجهود المستمرة لصرف الدعم النقدي في مواعيده المحددة دون تأخير.

خطوات الحصول على معاشات تكافل وكرامة 2025 - الأسبوع
موعد صرف معاش تكافل وكرامة

هل توجد زيادة معاش تكافل وكرامة  في شهر سبتمبر؟ 

الزيادة الرسمية المقررة من الحكومة بنسبة ٢٥ ٪؜ مازالت مستمرة على معاشات تكافل وكرامة، وذلك منذ تطبيقها رسمياً في أبريل الماضي بقرار من الحكومة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة .

قيمة معاش تكافل وكرامة

وتتراوح قيمة الدعم الجديدة وفق الشرائح التالية:

-الأسر المستحقة: بين 750 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا حسب عدد أفراد الأسرة ودخلها.

-كبار السن غير القادرين على العمل: دعم شهري يتراوح بين 650 و900 جنيه.

-الأشخاص ذوو الإعاقة: دعم مماثل يتماشى مع احتياجاتهم المعيشية والصحية.

-زيادة المبلغ: يمكن زيادة مبلغ المعاش في حالة وجود أطفال أو أشخاص معاقين في الأسرة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. وبرلماني: استمرار الحصول عليه دائما طبقا للقانون
معاش تكافل وكرامة

الأوراق المطلوبة للاشتراك في تكافل وكرامة

ويبحث الكثير من الراغبين في الاشتراك في تكافل وكرامة عن طريقة التسجيل والخطوات والأوراق المطلوبة، وهي : 

- صورة من البطاقة الشخصية.

- صور شهادات الميلاد لأفراد الأسرة.

- شهادة طبية (لذوي الإعاقة).

- وثائق الزواج أو الطلاق.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الآن التحقق من إدراج أسمائهم ضمن المستفيدين الجدد من برنامج تكافل وكرامة وذلك في ضوء التحديثات الأخيرة التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي لتوسيع نطاق الدعم المالي للأسر المستحقة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي

فقط عليك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي .. 

  • زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط
  • اختيار خدمة “تكافل وكرامة” من القائمة الرئيسية المتاحة على الموقع، لتحديد الخدمة المطلوبة.
  • النقر على خيار “الاستعلام عن الأسماء الجديدة” أو “التحقق من استحقاق المعاش”، للانتقال إلى صفحة الاستعلام.
  • إدخال البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة، مثل الرقم القومي لصاحب الطلب المكون من 14 رقمًا، لضمان صحة المعلومات.
  • تحديد المحافظة أو المنطقة التي يتبع لها المواطن، لتقديم بيانات الموقع بشكل صحيح.
  • الضغط على زر “استعلام” لعرض النتيجة، بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.
  • الاطلاع على النتيجة التي ستظهر لتوضيح ما إذا كان الاسم مُدرجًا ضمن المستحقين الجدد لمعاش تكافل وكرامة، مع عرض تفاصيل المبلغ المستحق وموعد الصرف في حال الاستحقاق. 
معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة شهر سبتمبر2025 موعد صرف معاش تكافل وكرامة تكاف لوكرامة شروط تكافل وكرامة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

