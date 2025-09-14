صرف معاش تكافل وكرامة خلال ساعات.. رابط التسجيل والاستعلام

يستعد المستفيدون من برنامج الدعم النقدي لـ تكافل وكرامة ، لصرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر2025 وذلك خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي، بعد زيادة المعاشات التي شهدناها في أبريل الماضي.

متى يتم صرف معاش تكافل وكرامة؟

يتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم ١٥ من كل شهر، وذلك بشكل محدد و رسمي من وزارة التضامن الإجتماعي.

التضامن تعلن صرف معاش تكافل وكرامة غداً

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة سيتم بدءًا من يوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر 2025، وذلك للمستفيدين كافة، سواء من يحملون بطاقات الصرف التقليدية أو بطاقات «ميزة». ويأتي هذا ضمن الجهود المستمرة لصرف الدعم النقدي في مواعيده المحددة دون تأخير.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

هل توجد زيادة معاش تكافل وكرامة في شهر سبتمبر؟

الزيادة الرسمية المقررة من الحكومة بنسبة ٢٥ ٪؜ مازالت مستمرة على معاشات تكافل وكرامة، وذلك منذ تطبيقها رسمياً في أبريل الماضي بقرار من الحكومة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة .

قيمة معاش تكافل وكرامة

وتتراوح قيمة الدعم الجديدة وفق الشرائح التالية:

-الأسر المستحقة: بين 750 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا حسب عدد أفراد الأسرة ودخلها.

-كبار السن غير القادرين على العمل: دعم شهري يتراوح بين 650 و900 جنيه.

-الأشخاص ذوو الإعاقة: دعم مماثل يتماشى مع احتياجاتهم المعيشية والصحية.

-زيادة المبلغ: يمكن زيادة مبلغ المعاش في حالة وجود أطفال أو أشخاص معاقين في الأسرة.

معاش تكافل وكرامة

الأوراق المطلوبة للاشتراك في تكافل وكرامة

ويبحث الكثير من الراغبين في الاشتراك في تكافل وكرامة عن طريقة التسجيل والخطوات والأوراق المطلوبة، وهي :

- صورة من البطاقة الشخصية.

- صور شهادات الميلاد لأفراد الأسرة.

- شهادة طبية (لذوي الإعاقة).

- وثائق الزواج أو الطلاق.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الآن التحقق من إدراج أسمائهم ضمن المستفيدين الجدد من برنامج تكافل وكرامة وذلك في ضوء التحديثات الأخيرة التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي لتوسيع نطاق الدعم المالي للأسر المستحقة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي

فقط عليك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي ..