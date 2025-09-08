موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر.. المساعدات وصلت كام؟

أيام قليلة ، ويبدأ صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر، وذلك لأكثر من 7مليون أسرة مستفيدة من البرنامج، منذ إنشائه وحتى 2025، حيث يترقب المستفيدون موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة بعد تطبيق الزيادة الرسمية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم 15 سبتمبر ويستمر على مدار عدة أيام لضمان حصول جميع المستفيدين على مستحقاتهم بسهولة.

صرف معاشات تكافل وكرامة سبتمبر

وستتم عملية الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى منافذ الصرف المتحركة التي تم تخصيصها في القرى النائية لتسهيل الإجراءات.

مبلغ معاش تكافل وكرامة2025

تتراوح قيمة الدعم الجديدة وفق الشرائح التالية:

-الأسر المستحقة: بين 750 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا حسب عدد أفراد الأسرة ودخلها.

-كبار السن غير القادرين على العمل: دعم شهري يتراوح بين 650 و900 جنيه.

-الأشخاص ذوو الإعاقة: دعم مماثل يتماشى مع احتياجاتهم المعيشية والصحية.

زيادة معاش تكافل وكرامة ٢٠٢٥

في أبريل الماضي، تم تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة دائمة ٢٥٪؜ ، بقرار رسمي من الحكومة ، وذلك لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كان من ضمن بنودها زيادة المعاشات و المرتبات و زيادة معاش تكافل و كرامة .

