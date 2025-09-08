قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر.. المساعدات وصلت كام؟

رشا عوني

أيام قليلة ، ويبدأ صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر، وذلك لأكثر من 7مليون أسرة مستفيدة من البرنامج، منذ إنشائه وحتى 2025، حيث يترقب المستفيدون موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة بعد تطبيق الزيادة الرسمية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم 15 سبتمبر ويستمر على مدار عدة أيام لضمان حصول جميع المستفيدين على مستحقاتهم بسهولة.

صرف معاشات تكافل وكرامة سبتمبر 

وستتم عملية الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى منافذ الصرف المتحركة التي تم تخصيصها في القرى النائية لتسهيل الإجراءات.

مبلغ معاش تكافل وكرامة2025

تتراوح قيمة الدعم الجديدة وفق الشرائح التالية:

-الأسر المستحقة: بين 750 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا حسب عدد أفراد الأسرة ودخلها.

-كبار السن غير القادرين على العمل: دعم شهري يتراوح بين 650 و900 جنيه.

-الأشخاص ذوو الإعاقة: دعم مماثل يتماشى مع احتياجاتهم المعيشية والصحية.

زيادة معاش تكافل وكرامة ٢٠٢٥ 

في أبريل الماضي، تم تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة دائمة ٢٥٪؜ ، بقرار رسمي من الحكومة ، وذلك لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كان من ضمن بنودها زيادة المعاشات و المرتبات و زيادة معاش تكافل و كرامة .

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

  • زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط
  • اختيار خدمة “تكافل وكرامة” من القائمة الرئيسية المتاحة على الموقع، لتحديد الخدمة المطلوبة.
  • النقر على خيار “الاستعلام عن الأسماء الجديدة” أو “التحقق من استحقاق المعاش”، للانتقال إلى صفحة الاستعلام.
  • إدخال البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة، مثل الرقم القومي لصاحب الطلب المكون من 14 رقمًا، لضمان صحة المعلومات.
  • تحديد المحافظة أو المنطقة التي يتبع لها المواطن، لتقديم بيانات الموقع بشكل صحيح.
  • الضغط على زر “استعلام” لعرض النتيجة، بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.
  • الاطلاع على النتيجة التي ستظهر لتوضيح ما إذا كان الاسم مُدرجًا ضمن المستحقين الجدد لمعاش تكافل وكرامة، مع عرض تفاصيل المبلغ المستحق وموعد الصرف في حال الاستحقاق. 
