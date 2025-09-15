قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
أمير قطر: المفاوضات بالنسبة لإسرائيل تكتيك حربي وحكومتها لا تريد المحتجزين
نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025
نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025
محمد غالي

يبحث الطلاب عن نتائج تقليل الاغتراب، والتي أعلنها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن انتهاء المهلة الأخيرة أمام طلاب الثانوية العامة بمرحلتيها (النظام القديم والجديد) لتسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة، وذلك وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

وأكد الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أن باب التسجيل سيغلق مساء غد الأحد، ولن يتم مد الفترة، على أن تعلن النتيجة خلال 48 ساعة من غلق باب التسجيل وبحد أقصى مساء الثلاثاء المقبل عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للتنسيق ستبدأ فور انتهاء التسجيل في فرز رغبات الطلاب وتوزيعهم على الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد، مع الالتزام بالقواعد المنظمة، لافتا إلى أن الكشوف النهائية سترسل للكليات عقب إعلان النتيجة لبدء استلام أوراق الطلاب وتسكينهم بالأقسام الدراسية.

وأوضح أن هذه المرحلة تعد الفرصة الأخيرة للتحويل بين الكليات بهدف لم شمل الأسر وتقليل انتقال الطلاب بين المحافظات، مع مراعاة الحدود الدنيا للقبول والتوزيع الجغرافي.

وكان موقع التنسيق الإلكتروني قد أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وكذلك طلاب الدور الثاني، كما أتاح خدمة تسجيل الرغبات للطلاب المستنفدين للرغبات والمتخلفين عن التقديم لإدخال رغبات جديدة تمكن مكتب التنسيق من إعادة ترشيحهم.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
2. إدخال رقم جلوس الطالب.
3. كتابة الرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة.
4. الاطلاع على نتيجة الكلية المرشح لها وطباعة بطاقة الترشيح المبدئية.

أنواع تقليل الاغتراب
وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنواع تقليل الاغتراب، والتي تنقسم إلى نوعين رئيسيين:

التحويل المناظر: أي انتقال الطالب إلى كلية بنفس التخصص في جامعة أقرب إلى محل السكن.
التحويل غير المناظر: التحويل إلى كلية أخرى بشرط استيفاء الحد الأدنى لمجموع الدرجات المطلوب لهذه الكلية في نفس العام الدراسي.
خطوات التسجيل في تقليل الاغتراب

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
اختيار خدمة تقليل الاغتراب.
إدخال رقم الجلوس والرقم السري المدون أعلى استمارة الثانوية العامة.
تحديد الكلية أو المعهد المراد التحويل إليه وفق الضوابط المعلنة.
تأكيد الطلب وطباعة استمارة التسجيل للاحتفاظ بها.

شروط قبول طلب تقليل الاغتراب


وضعت وزارة التعليم العالي عددا من شروط قبول طلب تقليل الاغتراب، والتي جاءت كالآتي:

الالتزام بالحد الأدنى للقطاع في حالة التحويل المناظر.
استيفاء الحد الأدنى المعلن في حالة التحويل غير المناظر.
الالتزام بالتوزيع الجغرافي.
التقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
التحويل مسموح لمرة واحدة فقط.
الالتزام بأي اختبارات قدرات أو شروط خاصة ببعض الكليات.

تقليل الاغتراب مرحلة تقليل الاغتراب مرحلة تقليل الاغتراب 2025 طلاب المرحلة الثالثة وزارة التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

ترشيحاتنا

داليا البحيرى

فستان أبيض ومكياج ناعم.. أحدث ظهور لداليا البحيري يخطف الأنظار

الفنانة نهال عنبر

نهال عنبر لصدى البلد: وحيد حامد قدمني للسينما والتكريم في مهرجان بردية أسعدني

أنابيلا هلال - إليسا

أنابيلا هلال تساند إليسا في حفلها.. شاهد

بالصور

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

المزيد