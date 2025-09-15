يبحث الطلاب عن نتائج تقليل الاغتراب، والتي أعلنها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن انتهاء المهلة الأخيرة أمام طلاب الثانوية العامة بمرحلتيها (النظام القديم والجديد) لتسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة، وذلك وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

وأكد الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أن باب التسجيل سيغلق مساء غد الأحد، ولن يتم مد الفترة، على أن تعلن النتيجة خلال 48 ساعة من غلق باب التسجيل وبحد أقصى مساء الثلاثاء المقبل عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للتنسيق ستبدأ فور انتهاء التسجيل في فرز رغبات الطلاب وتوزيعهم على الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد، مع الالتزام بالقواعد المنظمة، لافتا إلى أن الكشوف النهائية سترسل للكليات عقب إعلان النتيجة لبدء استلام أوراق الطلاب وتسكينهم بالأقسام الدراسية.

وأوضح أن هذه المرحلة تعد الفرصة الأخيرة للتحويل بين الكليات بهدف لم شمل الأسر وتقليل انتقال الطلاب بين المحافظات، مع مراعاة الحدود الدنيا للقبول والتوزيع الجغرافي.

وكان موقع التنسيق الإلكتروني قد أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وكذلك طلاب الدور الثاني، كما أتاح خدمة تسجيل الرغبات للطلاب المستنفدين للرغبات والمتخلفين عن التقديم لإدخال رغبات جديدة تمكن مكتب التنسيق من إعادة ترشيحهم.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2. إدخال رقم جلوس الطالب.

3. كتابة الرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة.

4. الاطلاع على نتيجة الكلية المرشح لها وطباعة بطاقة الترشيح المبدئية.

أنواع تقليل الاغتراب

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنواع تقليل الاغتراب، والتي تنقسم إلى نوعين رئيسيين:

التحويل المناظر: أي انتقال الطالب إلى كلية بنفس التخصص في جامعة أقرب إلى محل السكن.

التحويل غير المناظر: التحويل إلى كلية أخرى بشرط استيفاء الحد الأدنى لمجموع الدرجات المطلوب لهذه الكلية في نفس العام الدراسي.

خطوات التسجيل في تقليل الاغتراب

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار خدمة تقليل الاغتراب.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري المدون أعلى استمارة الثانوية العامة.

تحديد الكلية أو المعهد المراد التحويل إليه وفق الضوابط المعلنة.

تأكيد الطلب وطباعة استمارة التسجيل للاحتفاظ بها.

شروط قبول طلب تقليل الاغتراب



وضعت وزارة التعليم العالي عددا من شروط قبول طلب تقليل الاغتراب، والتي جاءت كالآتي:

الالتزام بالحد الأدنى للقطاع في حالة التحويل المناظر.

استيفاء الحد الأدنى المعلن في حالة التحويل غير المناظر.

الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

التقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

التحويل مسموح لمرة واحدة فقط.

الالتزام بأي اختبارات قدرات أو شروط خاصة ببعض الكليات.