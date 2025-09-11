قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم القليوبية يبحث مع مديرى المدارس الثانوى استعدادات بدء الدراسة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

عقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا بمديري المدارس الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية "بنها ، طوخ ، قها ، قليوب ، القناطر، غرب شبرا، شرق شبرا، الخصوص"

 وذلك في إطار الحرص على التطوير والارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وتحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية.


وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك بحضور الدكتور عز الدين علام مدير التعليم الثانوي بالمديرية، ومحمد كامل مدير إدارة الاتصال السياسي بالمديرية.


وشهد الاجتماع نقاشا موسعا حول كافة التفاصيل المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد وآليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، حيث تم التأكيد علي أن دخول الطلاب العام الدراسي الجديد سيتم على مراحل خلال الأسبوع الأول بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.


وأكد مدير تعليم القليوبية، لن يكون مقبولا تجاوز كثافة الطلاب داخل الفصول عن 50 طالبا أو وجود أي عجز بمعلمي المواد الأساسية في المدارس، كما أن أعمال السنة يجب ألا تقل عن 80%، علمًا بأنها ستكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالانتظام في الدراسة.
وأشار مدير تعليم القليوبية، إلى أن "كتب التقييمات" في المواد الأساسية تطرح لأول مرة العام الحالي وتتضمن عددا كبيرا من الأسئلة لتدريب الطلاب على الدروس المختلفة، كما أن مدير المدرسة هو المسئول الأول عن ظهور مدرسته في أفضل صورة، كما تم التأكيد علي ضرورة مواصلة تفعيل مجموعات التقوية المدرسية داخل المدارس تحت إشراف كامل من الإدارات التعليمية، وبما يضمن إتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب في مختلف المناطق.


وشدد مدير تعليم القليوبية، أنه سيتم تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم وجدية، لضمان تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام، وفيما يتعلق بنظام شهادة البكالوريا، أشار إلى أن تطبيق النظام الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، وتجنب الضغوط الناجمة عن الفرصة الإمتحانية الواحدة التي تحدد مصير الطالب ومنحه فرصًا متعددة بشكل أكثر عدالة وإنصافًا إلى جانب عدد أقل من المواد الدراسية، بما يمنحه حرية أكبر في تحديد مساراته المستقبلية، مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية وفقاً للمعايير الدولية.

القليوبية مديرية التربية والتعليم العام الدراسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

سارة الزعفراني: تونس توسع شراكتها الاقتصادية مع مصر وتعزز بيئة الاستثمار

مدبولي

مدبولي: نعمل على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي

جانب من الفعاليات

سمير ماجول: تعزيز التعاون بين مصر وتونس لتحقيق استثمار مشترك

بالصور

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد