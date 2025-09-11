مدير تعليم القليوبية يبحث مع مديرى المدارس الثانوى استعدادات بدء الدراسة

عقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا بمديري المدارس الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية "بنها ، طوخ ، قها ، قليوب ، القناطر، غرب شبرا، شرق شبرا، الخصوص"

وذلك في إطار الحرص على التطوير والارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وتحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية.



وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك بحضور الدكتور عز الدين علام مدير التعليم الثانوي بالمديرية، ومحمد كامل مدير إدارة الاتصال السياسي بالمديرية.



وشهد الاجتماع نقاشا موسعا حول كافة التفاصيل المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد وآليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، حيث تم التأكيد علي أن دخول الطلاب العام الدراسي الجديد سيتم على مراحل خلال الأسبوع الأول بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.



وأكد مدير تعليم القليوبية، لن يكون مقبولا تجاوز كثافة الطلاب داخل الفصول عن 50 طالبا أو وجود أي عجز بمعلمي المواد الأساسية في المدارس، كما أن أعمال السنة يجب ألا تقل عن 80%، علمًا بأنها ستكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالانتظام في الدراسة.

وأشار مدير تعليم القليوبية، إلى أن "كتب التقييمات" في المواد الأساسية تطرح لأول مرة العام الحالي وتتضمن عددا كبيرا من الأسئلة لتدريب الطلاب على الدروس المختلفة، كما أن مدير المدرسة هو المسئول الأول عن ظهور مدرسته في أفضل صورة، كما تم التأكيد علي ضرورة مواصلة تفعيل مجموعات التقوية المدرسية داخل المدارس تحت إشراف كامل من الإدارات التعليمية، وبما يضمن إتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب في مختلف المناطق.



وشدد مدير تعليم القليوبية، أنه سيتم تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم وجدية، لضمان تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام، وفيما يتعلق بنظام شهادة البكالوريا، أشار إلى أن تطبيق النظام الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، وتجنب الضغوط الناجمة عن الفرصة الإمتحانية الواحدة التي تحدد مصير الطالب ومنحه فرصًا متعددة بشكل أكثر عدالة وإنصافًا إلى جانب عدد أقل من المواد الدراسية، بما يمنحه حرية أكبر في تحديد مساراته المستقبلية، مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية وفقاً للمعايير الدولية.