مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهد تكريم المتفوقين بالثانوية العامة للعام 2025

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهد تكريم المتفوقين بالثانوية العامة للعام 2025
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهد تكريم المتفوقين بالثانوية العامة للعام 2025

شهد اللواء أ.ح مهندس"مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حفل تكريم أبناء العاملين والعاملات بالهيئة من المتفوقين بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي (2024-2025)، وذلك بمقر رئاسة الهيئة .

في إطار فعاليات الاحتفال أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن سعادته بتكريم المتفوقين بشهادة الثانوية العامة من أبناء العاملين والعاملات بالهيئة، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع ترعى المبدعين والمبتكرين، لافتا أن تقدم  بلدنا الحبيبة مصر لن يكون إلا بالجد والاجتهاد بكل قوة وصلابة بعقول وطنية متفوقة، ذات رؤية مستنيرة ومخلصة في كافة مجالات العلوم والفنون والآداب.

وأكد على  أهمية  اكتشاف الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم تعليميًا، وبدنيًا، وثقافيًا، واجتماعيًا، حتى يتمكنوا من تطوير وتنمية مواهبهم، والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع.

أشار اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" أننا نتطلع أن يخرج من بينكم العلماء، والمفكرون، والأدباء الذين يؤدون خدماتٍ  جليلة حقيقية لمجتمعاتهم، لافتا أن الشباب أصبح الآن يتولى مناصب قيادية وتنفيذية, فى خطوة تؤكد اهتمام الدولة بالشباب المصرى الواعد , وإعدادهم لتولى المسئولية فى المرحلة المقبلة.

وحرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توجيه النصيحة للطلبة المتفوقين وهم علي أعتاب دراستهم الجامعية بضرورة صقل خبراتهم ومعارفهم بالخبرات التكنولوجية الحديثة وعلوم المستقبل , والتي تتوافق مع متطلبات أسواق العمل بالهيئة محليا وإقليميا ودوليا.

 ولفت إلى اهتمام الهيئة بتطوير وتحديث وصقل مهارات القدرات البشرية بها ,بما يتوافق مع معايير الثورة الصناعية الرابعة، قائلا لهم "أنتم أمل مصر والمستقبل.. استمروا في تفوقكم".

وأشار إلى أن مصر مليئة بالنماذج الإيجابية والنقاط المضيئة والجهود المخلصة ومشروعات التنمية الشاملة ، محذرا من محاولات إفساد الشباب وحرب الشائعات والتشكيك في مجهودات الدولة المختلفة للإصلاح في كافة المجالات, مضيفا أن مراحل بناء الدول دائمًا تقتضى تضحيات لتحقيق ما نصبو إليه من آمال وتطلعات ,وأن المستقبل مضئ بفضل الله تعالى.

وفي إطار أجواء إحتفالية إمتزجت فيها مشاعر الفرحة والتقدير والفخر بالمتفوقين من أبناء العاملين بالهيئة  , قام اللواء أ.ح مهندس"مختار عبد اللطيف "رئيس الهيئة العربية للتصنيع بتكريم الطالب محمد أشرف شحاته شوربجي، الأول على مستوى الهيئة من أبناء العاملين والحاصل على الترتيب الرابع على مستوى الجمهورية الشعبة الأدبية  وتكريم عدد 32 طالب وطالبة من أبناء العاملين، ومنحهم شهادات التقدير ومكافآت بعد إنتهاء حفل التكريم ,حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على  إلتقاط الصور التذكارية مع الطلبة.

من جانبهم، أعرب أولياء أمور الطلبة من العاملين بالهيئة عن سعادتهم بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة من رئاسة  الهيئة العربية للتصنيع تقديرا لدورهم في رحلة الحياة , متمنين دوام التوفيق والنجاح والسداد للهيئة قيادة وعاملين .

الهيئة العربية للتصنيع المتفوقين بالثانوية العامة تكريم أبناء العاملين اللواء أح مهندس مختار عبد اللطيف

