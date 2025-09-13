قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"
الحزن يسيطر على ملامح مريم عامر منيب فى عزاء خطيبها
الكوكي: لنا ركلة جزاء واضحة وليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد ، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ومن المقرر أن يستمر تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد، حتى يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، من خلال موقع تنسيق القبول.

لتسجيل الرغبات اضغط هنا

تنسيق الأزهر 2025

وفتحت جامعة الأزهر باب تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2025 اليوم السبت،  وقدم في تنسيق الأزهر الآلاف من طلاب الثانوية الأزهرية، الذين ينتظرون إعلان نتيجة رغبات القبول في جامعة الأزهر، وينتهي  باب تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر 2025،  الثلاثاء المقبل 16-9-2025.

وأوضحت الجامعة، أن تسجيل الرغبات متاح للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2025م، وأهابت بأبنائها الطلاب تحري الدقة في كتابة رغباتهم، مؤكدة أن تنسيق هذا العام الدراسي (2025 - 2026) يتميز عن سابقه بوجود كليات جديدة نوعية تم افتتاحها في الجامعة؛ وهي:

1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

2- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.
3- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.
4- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

1- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

2- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

1- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

2- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

لتسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر اضغط هنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

