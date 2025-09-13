رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد ، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ومن المقرر أن يستمر تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد، حتى يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، من خلال موقع تنسيق القبول.

لتسجيل الرغبات اضغط هنا

تنسيق الأزهر 2025

وفتحت جامعة الأزهر باب تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2025 اليوم السبت، وقدم في تنسيق الأزهر الآلاف من طلاب الثانوية الأزهرية، الذين ينتظرون إعلان نتيجة رغبات القبول في جامعة الأزهر، وينتهي باب تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر 2025، الثلاثاء المقبل 16-9-2025.

وأوضحت الجامعة، أن تسجيل الرغبات متاح للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2025م، وأهابت بأبنائها الطلاب تحري الدقة في كتابة رغباتهم، مؤكدة أن تنسيق هذا العام الدراسي (2025 - 2026) يتميز عن سابقه بوجود كليات جديدة نوعية تم افتتاحها في الجامعة؛ وهي:

1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

2- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

3- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.

4- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

1- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

2- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

1- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

2- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

