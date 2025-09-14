إرجاء تنسيق القبول لطلاب الثانوية الأزهرية في الجامعات الحكومية .. اعرف السبب

أعلن مكتب تنسيق القبول بوزارة التعليم العالي إرجاء تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية لحين انتهاء تنسيق كليات جامعة الأزهر.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بوزارة التعليم العالي أنه سوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد لتنسيقهم في وقت لاحق، وذلك استجابة لطلاب الثانوية الأزهريّة بتأجيل تنسيقهم بالمعاهد العليا وبعض الكليات بالجامعات الحكومية لحين إعلان نتيجة تنسيقهم بكليات جامعة الأزهر.

كان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، قد أعلن عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد ، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح المكتب، أنه يستمر تسجيل الرغبات حتى يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، قبل أن يعلن المكتب الآن إرجاء العمل بالتنسيق لحين انتهاء تنسيق الأزهر.