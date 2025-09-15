قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

صـدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عـن قبول الدفعة رقم 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة رقم 1 "ذكور – إناث" بالصفة المدنية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة للإلتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة دفعة 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية ، بحضور اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة واللواء طبيب أيمن شوقى مدير كلية الطب بالقوات المسلحة

وذلك بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية والذى أشار فيه إلى شروط القبول كالآتى:

أولاً : الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية للإلتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

الضوابط العامة للقبول:

ألا تكون الطالبة المتقدمة وأبويها وجديها مكتسبين لجنسيات متعددة

أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / الشهادات الأجنبية) على أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2025 و عام 2024

أن تكون الطالبة مُقيدة بإحدى الجامعات أو المعاهد فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2024

ألا يكون قد سبق الحُكم عليها بعقوبة جنائية أو جناية مخلة

أن تكون الطالبة تتمتع بالسمعة الجيدة والسلوك المستقيم

أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج / وتتعهد بعدم الزواج طوال مدة تواجدها بالكلية

ألا تكون الطالبة قد إستقالت أو فُصلت تأديبياً من أى "كلية - معهد"،

ألا يقل الطول عن 155 سم كحد أدنى

أن تجتاز الطالبة إمتحان السمات الشخصية بنجاح وتكون لائقة طبياً طبقاً لضوابط اللياقة الطبية المحددة

أن تجتاز الطالبة التقييمات البدنية والنفسية المختلفة

أن تجتاز الطالبة التقييم فى (اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى - الكيمياء - الأحياء)

أن تجتاز الطالبة الفحوصات الطبية المتقدمة والتى تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة)

أن تجتاز الطالبة الإمتحان الشخصى (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم اللجنة، ويُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع

أن تتقدم الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بضوابط التقديم مع التأكيد على أن تكون المستندات والبيانات المسجلة فى وثائق القَبول والتى تم على أساسها قبول الطالبة صحيحة

الضوابط الخاصة

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم) فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 عن 21 سنة، وتكون النسبة المئوية للمجموع 87 % كحد أدنى، وتكون مدة التعليم الأكاديمى 5 سنوات ميلادية + 2 سنة إمتياز

تُمنح الطالبة بكالوريوس الطب والجراحة وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية وشهادة إتمام مدة الإمتياز وترخيص مزاولة المهنة (بعد إتمام عامى الإمتياز بنجاح) .

خطوات التقييم للقبول

تسجيل البيانات الأساسية والإجتماعية ، وسحب الملفات وإمتحان السمات ، ثم الفحص الطبى ، والقياسات البدنية والقياسات النفسية ، والقياسات النفسية المتقدمة ، والفحوصات الطبية المتقدمة ، نهاية بإجراء كشف الهيئة.

متطلبات التقديم

تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة المعتمدة لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت ، بدءاً من يوم السبت الموافق 20-09-2025 وينتهى يوم الإثنين الموافق 29-09-2025 .

وسيتم فتح باب سحب الملفات من الأكاديمية العسكرية المصرية بالكيان العسكرى إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 22-09-2025 وحتى يوم الأربعاء الموافق 01-10-2025.

ثانياً : الدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية للإلتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة"

الضوابط العامة للقبول

ألا يكون الطالب / الطالبة المتقدم وأبويه وجديه مكتسبين لجنسيات متعددة

أن يكون الطالب / الطالبة حاصل على شهادة (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / الشهادات الأجنبية) على أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2025 و عام 2024

أن يكون الطالب / الطالبة مُقيد بإحدى الجامعات أو المعاهد فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2024

أن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لضوابط اللياقة الطبية المحددة

أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح القياسات البدنية

أن يجتاز الطالب / الطالبة التقييم فى (اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى - الكيمياء - الأحياء)

أن يجتاز الطالب / الطالبة الإمتحان الشخصى (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم اللجنة

أن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بضوابط التقدم

أن يتحمل الطالب / الطالبة جميع نفقات الدراسة / الإقامة حال رغبته / رغبتها فى عدم إستكمال الدراسة فى أى مرحلة من مراحل الدراسة وحتى التخرج

الضوابط الخاصة

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم) فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 عـن 21 سنة وتكون النسبة المئوية للمجموع 87 % كحد أدنى ومدة التعليم الأكاديمى 5 سنوات ميلادية + 2 سنة إمتياز

يُمنح الطالب / الطالبة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام مدة الإمتياز وترخيص مزاولة المهنة (بعد إتمام عامى الإمتياز بنجاح)

مميزات الإلتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

الدراسة بنظام النقاط المعتمدة بمصروفات مع (إقامة داخلية) وأجازة أسبوعية (خميس - جمعة)

منح بكالوريوس الطب والجراحة طبقاً لنظام النقاط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بكلية الطب بالقوات المسلحة، ويحق لخريج الكلية التسجيل مباشرة فى النقابة العامة للأطباء وإستخراج تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة فور إنتهاء مدة تدريب الإمتياز

تقوم الكلية بعقد ومنح درجات الدراسات العليا للأطباء بالقوات المسلحة ولغيرهم ممن يرى المجلس الأعلى للكلية قبولهم فى هذه الدراسات لأى من التخصصات وفقاً لقواعد وقوانين كليات الطب بالجامعات المصرية

تقديم تعليم طبى متميز عالى الجودة وفقاً للمعايير العالمية حيث أن مناهج الكلية معتمدة من جامعة ولاية ميتشجن / الولايات المتحدة الأمريكية

إكتساب أعضاء هيئة التدريس من المدنيين والعسكريين وهيئة التمريض خبرات كبيرة فى مجال التعليم الطبى (يتم مشاركة جهات طبية عالمية مرموقة مثل كلية الجراحين الملكية بأيرلندا) حيث يتم إجراء إختبارات الجزء الثانى من زمالة عضوية الكلية الجراحية بأيرلندا بصفة دورية مرتين سنوياً بالمستشفى التعليمى بالكلية، علماً بأن الكلية حصلت على الإعتراف من المجلس الطبى العام بالمملكة المتحدة (GMC) بجودة التعليم الطبى

يتواجد بالكلية أحدث تقنيات التدريس (مركز محاكاة) يعد من أفضل مراكز المحاكاة إقليمياً

تضم الكلية هيئة تدريس متخصصة من أمهر الأطباء المدنيين والعسكريين، فضلاً عن توافر العديد من المستشفيات التعليمية مما يزيد من مهارة الطبيب لمحاكاة الواقع بالتدريب العلمي

خطوات التقييم

تسجيل البيانات الأساسية والإجتماعية، والفحص الطبى (مخفض) ، والقياسات البدنية ، والإمتحان التفضيلى نهاية بإجراء كشف الهيئة.

متطلبات التقديم

تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة المعتمدة لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت بــدءاً من يوم السبت الموافق 20-09-2025 وينتهى يوم الإثنين الموافق 29-09-2025 ، وتسجل البيانات الإجتماعية إعتباراً من يوم الأحد الموافق 21-09-2025وحتى يوم الجمعة الموافق 03-10-2025.