إتاحة تقليل الاغتراب للثلاث مراحل بالثانوية العامة .. ونكشف موعد إعلان النتيجة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025 ، يواصل مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد اليوم الجمعة، أعمال مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم والجديد)، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

بدء التقديم لتقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكترونى

ويتم تطبيق قواعد المجلس الأعلى للجامعات عند فرز رغبات الطلاب فى مرحلة تقليل الاغتراب، وهى في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتؤكد وزارة التعليم العالى أن التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ، اضغط هنا.

فتح باب التسجيل لتقليل الاغتراب

ويستمر فتح باب التسجيل حتى يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

التقديم متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

🔗 https://tansik.digital.gov.eg

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025

ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب عبر الموقع فور الانتهاء من فرز الرغبات وللحصول على النتيجة فور اعتمادها اضغط هنا.