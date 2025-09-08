قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الخارجية التركي من معبر رفح: إسرائيل مذنبة في حق الإنسانية
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إضافة 50 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من بئر جديد بالصحراء الغربية

غاز طبعي
غاز طبعي
محمد صبيح

في إطار المحور الأول من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الذي يهدف لتعزيز أنشطة الاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية، بدأت شركة خالدة للبترول في إنتاج الغاز من البئر الجديد جنوب (NUT-1) بالصحراء الغربية بمعدل 50 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

يأتي وضع هذا البئر على الإنتاج كإحدى حلقات نجاح حزمة الحوافز التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية بهدف تشجيع الشركاء الأجانب على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وكنتيجة مباشرة ايضاً لنجاح تطبيق تقنية حديثة في حقول خالدة للتسجيل اللحظى للضغط والحرارة داخل الخزان والتي جرى تنفيذها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأسهمت في الحصول على بيانات لحظية من قاع البئر لادارة الانتاج المستمرة الى جانب تحسين الانتاج الحقلى، بما يعكس توجه وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تبني الحلول التقنية المتطورة والغير تقليدية لتحقق مردود انتاجى كبير.

وتأتي هذه النتائج امتدادًا لمسيرة الشراكة الناجحة بين قطاع البترول و شركة أباتشي الأمريكية، الشريك الاستراتيجي في حقول شركة خالدة بالصحراء الغربية، والتي أسفرت خلال أقل من عام من توقيع اتفاق مشترك لتحفيز الاستثمار في انتاج الغاز عن إضافة أكثر من 200 مليون قدم مكعب يوميًا إلى إنتاج مصر من الغاز من حقول خالدة وحدها.

ويعادل هذا الإنتاج الإضافي ما يصل إلى شحنتين من واردات الغاز الطبيعي المُسال شهريًا، بما يدعم توجه الوزارة نحو خفض الفاتورة الاستيرادية من الغاز الطبيعى من خلال زيادة الإنتاج المحلى.

وزارة البترول وزارة البترول والثروة المعدنية البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية بأوسيم لـ 16 نوفمبر

المجني عليه

حافظ القرآن.. أسرة محامي حلوان لـ صدى البلد: دخل المحاماة من 3 سنوات رغما عنه

بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد