إضافة 50 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من بئر جديد بالصحراء الغربية

في إطار المحور الأول من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الذي يهدف لتعزيز أنشطة الاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية، بدأت شركة خالدة للبترول في إنتاج الغاز من البئر الجديد جنوب (NUT-1) بالصحراء الغربية بمعدل 50 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

يأتي وضع هذا البئر على الإنتاج كإحدى حلقات نجاح حزمة الحوافز التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية بهدف تشجيع الشركاء الأجانب على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وكنتيجة مباشرة ايضاً لنجاح تطبيق تقنية حديثة في حقول خالدة للتسجيل اللحظى للضغط والحرارة داخل الخزان والتي جرى تنفيذها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأسهمت في الحصول على بيانات لحظية من قاع البئر لادارة الانتاج المستمرة الى جانب تحسين الانتاج الحقلى، بما يعكس توجه وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تبني الحلول التقنية المتطورة والغير تقليدية لتحقق مردود انتاجى كبير.

وتأتي هذه النتائج امتدادًا لمسيرة الشراكة الناجحة بين قطاع البترول و شركة أباتشي الأمريكية، الشريك الاستراتيجي في حقول شركة خالدة بالصحراء الغربية، والتي أسفرت خلال أقل من عام من توقيع اتفاق مشترك لتحفيز الاستثمار في انتاج الغاز عن إضافة أكثر من 200 مليون قدم مكعب يوميًا إلى إنتاج مصر من الغاز من حقول خالدة وحدها.

ويعادل هذا الإنتاج الإضافي ما يصل إلى شحنتين من واردات الغاز الطبيعي المُسال شهريًا، بما يدعم توجه الوزارة نحو خفض الفاتورة الاستيرادية من الغاز الطبيعى من خلال زيادة الإنتاج المحلى.