نواب وسياسين يشيدون بتوجيهات بتوجيهات الرئيس لوزارة البترول بتطوير الآبار الجديدة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج

النائب عمرو عكاشة يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

المؤتمر: القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها بملف الطاقة

ثمن نواب وسياسين لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس الحكومه والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

حيث أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة البترول بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف.

وأكد "عكاشة" أن هذه التوجيهات تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مشيراً إلى أن قطاع البترول والغاز يشهد طفرة غير مسبوقة بفضل الدعم المباشر من القيادة السياسية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المضي قدماً في هذه الخطوات سيُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير مصادر طاقة آمنة ومستدامة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وقال النائب عمرو عكاشة: “إن ما نشهده اليوم من إنجازات في قطاع البترول يعكس الإرادة الصلبة للقيادة السياسية ورؤيتها الحكيمة في بناء دولة حديثة، قادرة على استثمار مواردها الطبيعية بما يخدم المواطن أولاً ويعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.”

و مشيداً بما تبذله الوزارة من عمل جاد ومتكامل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة ،لافتا إلى أن هذا التعاون الوثيق بين القيادة السياسية ووزارة البترول يجسد رؤية الدولة نحو مستقبل واعد، يقوم على التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين من مصادر الطاقة بكفاءة وجودة عالية.

ومن جانبها أشادت المستشارة محبوبة شبكة، القيادية بحزب المؤتمر، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع وزير البترول، مؤكدة أن هذا اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على المتابعة الدقيقة لملف الطاقة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضافت شبكة، أن التوجيهات المستمرة من الرئيس تعكس رؤية استراتيجية لتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة، وجذب الاستثمارات، والتوسع في مشروعات الغاز والبترول بما يخدم الأجيال القادمة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

كما أكدت شبكة، أن حرص الرئيس على متابعة هذا الملف الحيوي يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر الطاقة بأسعار مناسبة، بما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطن المصري، ويعزز مسيرة الدولة نحو التنمية الشاملة.

وأشادت المستشارة محبوبة شبكة ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة البترول بشأن تطوير الآبار الجديدة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وزيادة معدلات الإنتاج، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الطاقي لمصر.

كما ثمنت المستشارة محبوبة شبكة عن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء دولة عصرية قوية، مؤكدة أن تلك الجهود تمثل مصدر فخر لكل المصريين، وتعكس إصرار القيادة السياسية على وضع المواطن في صدارة الأولويات وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.