برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة البترول بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف.

وأكد "عكاشة" أن هذه التوجيهات تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مشيراً إلى أن قطاع البترول والغاز يشهد طفرة غير مسبوقة بفضل الدعم المباشر من القيادة السياسية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المضي قدماً في هذه الخطوات سيُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير مصادر طاقة آمنة ومستدامة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وقال النائب عمرو عكاشة: “إن ما نشهده اليوم من إنجازات في قطاع البترول يعكس الإرادة الصلبة للقيادة السياسية ورؤيتها الحكيمة في بناء دولة حديثة، قادرة على استثمار مواردها الطبيعية بما يخدم المواطن أولاً ويعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.”

وأشاد بما تبذله الوزارة من عمل جاد ومتكامل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة ،لافتا إلى أن هذا التعاون الوثيق بين القيادة السياسية ووزارة البترول يجسد رؤية الدولة نحو مستقبل واعد، يقوم على التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين من مصادر الطاقة بكفاءة وجودة عالية.