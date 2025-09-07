قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مصر لا تنسى رجالها المخلصين.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي بالطبيب محمود قنيبر.. القمر الوردي.. سماء مصر والعالم العربي تشهد خسوفا كليا مساء اليوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

مصر لا تنسى رجالها المخلصين.. التفاصيل الكاملة لاتصال الرئيس السيسي بالطبيب محمود قنيبر
كالعادة مصر لا تنسى أبطالها ورجالها المخلصين، حيث قام الرئيس السيسي بالتواصل مع الطبيب محمود قنيبر، الذي فقد بصره خلال تطوعه للعمل على علاج مرضى كورونا.

قمر الدم.. سماء مصر والعالم العربي تشهد خسوفا كليا مساء اليوم
أكد الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظاهرة خسوف القمر لا تمثل أي تأثير سلبي على الأرض أو الإنسان، مشيرا إلى أنه حدث فلكي طبيعي يمكن مشاهدته بالعين المجردة في جميع أنحاء مصر.

وزير التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل لـ 50%
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إفتتاج المعرض الرئيس لـ “أهلا مدارس”، تم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم توفير مكان متميز داخل منطقة مدينة نصر بجوار استاذ القاهرة بأرض المعارض.

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل
أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن رئيس الوزراء، قام بعمل طرح وحدات سكن بديلة للإيجار القديم، مشيرا إلى ان المستأجر المتضرر يمكنه التقديم لتلك الوحدات عبر المنصة.

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن الطقس المتوقع
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع اليوم إنخفاض بقيم درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ولكن نسبة الرطوبة في الجو تجعلنا نشعر بأرتفاعات بقيم درجات الحرارة.

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025
رصد برنامج “صباح البلد” أسعار الذهب اليوم، الأحد 7 سبتمبر 2025، حيث شهدت أسعار المعدن الأصفر تباينًا ملحوظًا على مختلف الأعيرة مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025
رصد برنامج  "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد 7 سبتمبر 2025، حيث أظهرت الأسعار استقرارًا نسبيًا على معظم العملات مقارنة بالأيام السابقة.

انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" المصرية إلى قطاع غزة رغم العراقيل الإسرائيلية
تمكنت مصر، منذ السابع من أكتوبر 2023، من إرسال واستقبال أكثر من نصف مليون طن من المساعدات رغم العقبات، وخصص الهلال الأحمر المصري مخازن لوجستية في العريش لاستقبال وفرز وتكويد المساعدات القادمة من داخل مصر ومن الدول الداعمة، قبل نقلها إلى غزة، وتواصل الدولة المصرية تأكيد دورها المحوري في دعم الشعب الفلسطيني والضغط من أجل ضمان تدفق الإغاثة دون انقطاع.

أمن قومي.. على عوف: مصر وفرت 92% من إحتياجات المواطنين للدواء
أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الدواء يعتبر مسألة أمن قومي، مشيرا إلى أن الدواء سلعة إستراتيجية، وهو أحد القطاعات الهامة التي تولي الدولة لها إهتمام كبير.

وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب في غزة قد تنتهي غدا إذا أطلقت حماس سراح المحتجزين
 أكد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الحرب في غزة قد تنتهي غدا إذا أطلقت حماس سراح المحتجزين، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

محمود قنيبر خسوف القمر مصر وزير التموين الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

اليوم العالمي للهواء النظيف

تحت شعار السباق من أجل الهواء.. مصر تحتفل باليوم العالمي للهواء النظيف بمحمية وادي دجلة

مدبولي

مدبولي: السردية الوطنية للتنمية مبنية على أن القطاع الخاص يقود التنمية الاقتصادية في مصر

مدبولي

مدبولي: الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الاستثمارات الكبيرة التي سيعلن عنها تباعا في منطقة الساحل الشمالي

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد