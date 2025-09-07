أخبار التوك شو| مصر لا تنسى رجالها المخلصين.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي بالطبيب محمود قنيبر.. القمر الوردي.. سماء مصر والعالم العربي تشهد خسوفا كليا مساء اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

مصر لا تنسى رجالها المخلصين.. التفاصيل الكاملة لاتصال الرئيس السيسي بالطبيب محمود قنيبر

كالعادة مصر لا تنسى أبطالها ورجالها المخلصين، حيث قام الرئيس السيسي بالتواصل مع الطبيب محمود قنيبر، الذي فقد بصره خلال تطوعه للعمل على علاج مرضى كورونا.

قمر الدم.. سماء مصر والعالم العربي تشهد خسوفا كليا مساء اليوم

أكد الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظاهرة خسوف القمر لا تمثل أي تأثير سلبي على الأرض أو الإنسان، مشيرا إلى أنه حدث فلكي طبيعي يمكن مشاهدته بالعين المجردة في جميع أنحاء مصر.

وزير التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل لـ 50%

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إفتتاج المعرض الرئيس لـ “أهلا مدارس”، تم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم توفير مكان متميز داخل منطقة مدينة نصر بجوار استاذ القاهرة بأرض المعارض.

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن رئيس الوزراء، قام بعمل طرح وحدات سكن بديلة للإيجار القديم، مشيرا إلى ان المستأجر المتضرر يمكنه التقديم لتلك الوحدات عبر المنصة.

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن الطقس المتوقع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع اليوم إنخفاض بقيم درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ولكن نسبة الرطوبة في الجو تجعلنا نشعر بأرتفاعات بقيم درجات الحرارة.

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

رصد برنامج “صباح البلد” أسعار الذهب اليوم، الأحد 7 سبتمبر 2025، حيث شهدت أسعار المعدن الأصفر تباينًا ملحوظًا على مختلف الأعيرة مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد 7 سبتمبر 2025، حيث أظهرت الأسعار استقرارًا نسبيًا على معظم العملات مقارنة بالأيام السابقة.

انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" المصرية إلى قطاع غزة رغم العراقيل الإسرائيلية

تمكنت مصر، منذ السابع من أكتوبر 2023، من إرسال واستقبال أكثر من نصف مليون طن من المساعدات رغم العقبات، وخصص الهلال الأحمر المصري مخازن لوجستية في العريش لاستقبال وفرز وتكويد المساعدات القادمة من داخل مصر ومن الدول الداعمة، قبل نقلها إلى غزة، وتواصل الدولة المصرية تأكيد دورها المحوري في دعم الشعب الفلسطيني والضغط من أجل ضمان تدفق الإغاثة دون انقطاع.

أمن قومي.. على عوف: مصر وفرت 92% من إحتياجات المواطنين للدواء

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الدواء يعتبر مسألة أمن قومي، مشيرا إلى أن الدواء سلعة إستراتيجية، وهو أحد القطاعات الهامة التي تولي الدولة لها إهتمام كبير.

وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب في غزة قد تنتهي غدا إذا أطلقت حماس سراح المحتجزين

أكد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الحرب في غزة قد تنتهي غدا إذا أطلقت حماس سراح المحتجزين، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.