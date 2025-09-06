الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

عبر الدكتور محمود سامي قنيبر، عن سعادته الغامرة بمكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي له وتهنئته بتعيينه مديراً لصندوق مخاطر المهن الطبية بمحافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه اتصال غالٍ وعزيز من الرئيس السيسي الذي أكد له أن الوطن لا ينسى المخلصين.

قال الدكتور محمود سامي قنبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: وصلني منذ قليل اتصال غالٍ وعزيز من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مباركًا تعييني في صندوق مخاطر المهن الطبية وطالبًا بذل كل الجهد تجاه كل الأطقم الطبية.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديو التالي

https://youtube.com/shorts/uKVwWhl1HuE