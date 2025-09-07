انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن الطقس المتوقع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع اليوم إنخفاض بقيم درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ولكن نسبة الرطوبة في الجو تجعلنا نشعر بأرتفاعات بقيم درجات الحرارة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 33 درجة مئوية، مؤكدة أن أجواء فترة النهار حارة رطبة على المحافظات الشمالية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم متوقع أن يكون هناك إضظراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، حيث سيصل إرتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، وبالتالي سيكونون غير مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة.