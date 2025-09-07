مصر لا تنسى رجالها المخلصين.. التفاصيل الكاملة لاتصال الرئيس السيسي بالطبيب محمود قنيبر

كالعادة مصر لا تنسى أبطالها ورجالها المخلصين، حيث قام الرئيس السيسي بالتواصل مع الطبيب محمود قنيبر، الذي فقد بصره خلال تطوعه للعمل على علاج مرضى كورونا.

مكالمة الرئيس السيسي

وأكد الرئيس السيسي على أن الدولة لا تنسى رجالها وأولادها، فهم فخر لكل مصري ودليل على أن البلاد تقوم وتطور بفضل رجالها المخلصين.

مصر لا تنسى رجالها

وعبر الدكتور محمود سامي قنيبر، عن سعادته الغامرة بمكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي له وتهنئته بتعيينه مديراً لصندوق مخاطر المهن الطبية بمحافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه اتصال غالٍ وعزيز من الرئيس السيسي الذي أكد له أن الوطن لا ينسى المخلصين.

رد الجميل

تم تكريم الطبيب محمود سامى وتعيينه مديرًا لإدارة صندوق مخاطر المهن الطبية بمحافظة كفر الشيخ.