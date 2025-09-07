الطبيب محمود قنيبر يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي له

قال محمود قنيبر طبيب الذي فقد بصره أثناء مواجهة كورونا، إنه أصيب في شهر رمضان ومع عيد الفطر الرئيس السيسي بعث لي هدية بعد الإصابة، متابعا: قابلت الرئيس السيسي أيضا في يوم الشهيد وتم تكريمي.

واضاف محمود قنيبر خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الرئيس السيسي أصدر قرارا بتعييني مديرا لصندوق مخاطر المهن الطبية بكفر الشيخ، وعليه تفاجئت باتصال من الرئيس السيسي.

واسترسل: الرئيس السيسي تواصل معي وأكد على أن البلد لا تنسى أولادها المخلصين والبلد تحتاج إلى أولادها المخلصين متابعا: الرئيس السيسي أكد على أن البلد لا تنسى من قدم روحه ونفسه مقابل مصر.

وعبر الدكتور محمود سامي قنيبر، عن سعادته الغامرة بمكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي له وتهنئته بتعيينه مديراً لصندوق مخاطر المهن الطبية بمحافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه اتصال غالٍ وعزيز من الرئيس السيسي الذي أكد له أن الوطن لا ينسى المخلصين.