وزير التموين يفتتح معرض "أهلا مدارس 2025" بتخفيضات تصل إلى 50% في مدينة نصر

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، فعاليات معرض "أهلا مدارس 2025" بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، وذلك بمشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة القاهرة التجارية، وبحضور قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد الوزير خلال الافتتاح أن المعرض يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب العام الدراسي الجديد، من خلال توفير جميع المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، حيث تتراوح نسب التخفيض بين 30% و50% على مختلف المنتجات.

الأدوات المدرسية

ويضم المعرض تشكيلة واسعة من الأدوات المدرسية والزي المدرسي والحقائب بمختلف الأحجام والأشكال، حيث تتراوح أسعار الحقائب بين 150 جنيها وحتى 650 جنيها، لتناسب مختلف الفئات.

أسعار المستلزمات المكتبية

كما شهدت أسعار المستلزمات المكتبية تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر علبة الكشاكيل 60 ورقة من 90 جنيها إلى 65 جنيها، والكشاكيل 80 ورقة من 110 جنيهات إلى 87 جنيها. كذلك تراوحت أسعار دستة الأقلام الجاف بين 30 جنيها و70 جنيها.

معارض "أهلا مدارس"

وأشار الوزير إلى أن إقامة المعرض تأتي ضمن سلسلة من معارض "أهلا مدارس" التي يتم تنظيمها في مختلف المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير احتياجات الأسر المصرية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بما يعكس دور الدولة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.