وزير التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل لـ 50%

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إفتتاج المعرض الرئيس لـ “أهلا مدارس”، تم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم توفير مكان متميز داخل منطقة مدينة نصر بجوار استاذ القاهرة بأرض المعارض.

وقال شريف فاروق، خلال كلمته، على هامش افتتاح معرض “أهلال مدارس”، إنه معلوم للمواطن أن دخول المدارس له أهمية كبيرة ولا بد من افتتاح هذا المعرض، مؤكدا أن معارض أهلا مدارس تواجدت ببعض المحافظات ولكن المعرض اليوم هو الرئيسي.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم توفير جميع المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، حيث تتراوح نسب التخفيض بين 30% و50% على مختلف المنتجات.