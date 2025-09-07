انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" المصرية إلى قطاع غزة رغم العراقيل الإسرائيلية

تمكنت مصر، منذ السابع من أكتوبر 2023، من إرسال واستقبال أكثر من نصف مليون طن من المساعدات رغم العقبات، وخصص الهلال الأحمر المصري مخازن لوجستية في العريش لاستقبال وفرز وتكويد المساعدات القادمة من داخل مصر ومن الدول الداعمة، قبل نقلها إلى غزة، وتواصل الدولة المصرية تأكيد دورها المحوري في دعم الشعب الفلسطيني والضغط من أجل ضمان تدفق الإغاثة دون انقطاع.

قوافل زاد العزة

أكد زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" التي تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية من مصر إلى قطاع غزة.

وأوضح أن عشرات الشاحنات غادرت منذ فجر اليوم باتجاه معبر كرم أبو سالم، محمّلة بمواد غذائية متنوعة مثل الطحين، الأرز، البقوليات، والمعلبات، إضافة إلى مياه صالحة للشرب، بطاطين، مراتب، أدوية، ومستحضرات طبية، ويقوم الهلال الأحمر المصري بدور رئيسي في تنسيق عملية إدخال هذه المساعدات، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهيئات الأممية العاملة داخل القطاع، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار قاسم خلال رسالة على الهواء، إلى أن اثنتين من الشاحنات عادت محملة إلى الجانب المصري، نتيجة التعنت الإسرائيلي ورفض إدخالهما، ما يعكس استمرار العراقيل المفروضة من قبل سلطات الاحتلال، موضحا أن من بين الشروط التي تفرضها إسرائيل وجود قيود على عدد الشاحنات ووزن الحمولة وارتفاع المواد المحملة عليها، ورغم ذلك، يعمل الهلال الأحمر المصري يوميًا على تجهيز مئات الشاحنات مع مراعاة هذه الاشتراطات، لتفادي رفضها عند معبر كرم أبو سالم، الذي يعد المنفذ الوحيد لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من 700 يوم.

وأضاف قاسم أن مصر، عبر جهودها الإنسانية والدبلوماسية، رفضت بشكل قاطع أي محاولات لتهجير سكان غزة، وأكدت التزامها بتقديم الدعم الكامل لهم.

وقف تصاعد العدوان في الضفة والقدس المحتلة

أكدت حركة حـماس أن وفدًا من الحركة يختتم زيارة إلى مصر ضمن جهود إنهاء حرب الإبادة على غزة ووقف تصاعد العدوان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك وفق ما أوردته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأشارت الحركة إلى أن الوفد التقى فصائل فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات فلسطينية ورجال أعمال، بهدف تعزيز التشاور وتطوير العمل المشترك ورسم خارطة طريق وطنية.

وتابعت حماس أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على استدامة البحث عن سبل إنهاء الحرب ودعم أهالي قطاع غزة، وتم الاتفاق أيضًا على تعزيز العمل المشترك ورسم خارطة طريق وطنية لما بعد الحرب

وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب في غزة قد تنتهي غدا إذا أطلقت حماس سراح المحتجزين

أكد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الحرب في غزة قد تنتهي غدا إذا أطلقت حماس سراح المحتجزين، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشار جدعون ساعر إلى أن نزع سلاح حماس أحد شروطنا لإنهاء الحرب، مؤكدا أن السلام مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه إلا بشكل ثنائي.



