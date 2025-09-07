الهلال الأحمر يدفع نحو 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر قافلة «زاد العزة» الـ 31 إلى غزة

دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، الأحد، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 31، والتي تحمل عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة، في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

انطلقت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 31، حاملة نحو 2500 طن من المساعدات اللازمة والتي تضمنت ما يزيد على 2200 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من مائتي طن من المستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

يذكر أن قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.