وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
أخبار العالم

مبعوث ترامب: على حماس إطلاق سراح الرهائن فورا

آدم بوهلر
آدم بوهلر
محمود عبد القادر

قال آدم بوهلر، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الأسرى، في مقابلة مع موقع "والا" العبري، إن "على حركة حماس إطلاق سراح جميع الأسرى فورًا، فترامب لن يتخلى عن أمريكي واحد".

وتأتي تصريحاته بالتزامن مع قرار رئاسي جديد وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي، يهدف إلى الضغط على الدول والمنظمات المتورطة في احتجاز مواطنين أمريكيين، من خلال فرض عقوبات وقيود سياسية.

ووفقا للموقع يقود بوهلر، الذي عين في هذا المنصب في أبريل الماضي، جهودًا لإعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين لدى حماس (رهينتين أمريكيتين-إسرائيليتين) وفي دول أخرى، حتى أنه تفاخر خلال عطلة نهاية الأسبوع في البيت الأبيض إلى جانب ترامب بالإفراج عن 72 رهينة منذ توليه منصبه.

في الوقت نفسه، أجرى مبعوث ترامب الآخر، ستيف ويتكوف، محادثات مع كبار المسؤولين القطريين في باريس وأماكن أخرى خلال الأسبوع الماضي، ولكن دون تحقيق تقدم يذكر.

على خلفية المحادثات، وقع ترامب أمرا رئاسيا جديدًا خلال عطلة نهاية الأسبوع يهدف إلى حماية المواطنين الأمريكيين من الاحتجاز أو الاختطاف غير القانوني في الخارج.

 ويسمح هذا الأمر بفرض عقوبات اقتصادية، ومنع دخول كبار المسؤولين إلى الولايات المتحدة، وتقليص أو إلغاء المساعدات والصادرات إلى الدول المصنفة على أنها "تدعم الاعتقالات التعسفية".

ويتوقع البيت الأبيض أن تشكل هذه الخطوة أداة ضغط على الأنظمة والمنظمات المتورطة في احتجاز الرهائن، إلا أن الخلافات بين إسرائيل وحماس لا تزال عميقة.

آدم بوهلر حركة حماس ترامب احتجاز مواطنين أمريكيين إسرائيل البيت الأبيض

