مبعوث ترامب: على حماس إطلاق سراح الرهائن فورا

قال آدم بوهلر، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الأسرى، في مقابلة مع موقع "والا" العبري، إن "على حركة حماس إطلاق سراح جميع الأسرى فورًا، فترامب لن يتخلى عن أمريكي واحد".

وتأتي تصريحاته بالتزامن مع قرار رئاسي جديد وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي، يهدف إلى الضغط على الدول والمنظمات المتورطة في احتجاز مواطنين أمريكيين، من خلال فرض عقوبات وقيود سياسية.

ووفقا للموقع يقود بوهلر، الذي عين في هذا المنصب في أبريل الماضي، جهودًا لإعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين لدى حماس (رهينتين أمريكيتين-إسرائيليتين) وفي دول أخرى، حتى أنه تفاخر خلال عطلة نهاية الأسبوع في البيت الأبيض إلى جانب ترامب بالإفراج عن 72 رهينة منذ توليه منصبه.

في الوقت نفسه، أجرى مبعوث ترامب الآخر، ستيف ويتكوف، محادثات مع كبار المسؤولين القطريين في باريس وأماكن أخرى خلال الأسبوع الماضي، ولكن دون تحقيق تقدم يذكر.

على خلفية المحادثات، وقع ترامب أمرا رئاسيا جديدًا خلال عطلة نهاية الأسبوع يهدف إلى حماية المواطنين الأمريكيين من الاحتجاز أو الاختطاف غير القانوني في الخارج.

ويسمح هذا الأمر بفرض عقوبات اقتصادية، ومنع دخول كبار المسؤولين إلى الولايات المتحدة، وتقليص أو إلغاء المساعدات والصادرات إلى الدول المصنفة على أنها "تدعم الاعتقالات التعسفية".

ويتوقع البيت الأبيض أن تشكل هذه الخطوة أداة ضغط على الأنظمة والمنظمات المتورطة في احتجاز الرهائن، إلا أن الخلافات بين إسرائيل وحماس لا تزال عميقة.