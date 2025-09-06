"جيروزاليم بوست": متظاهرون إسرائيليون ينظمون مسيرات للإفراج عن 48 رهينة لدى حماس

تظاهرت مجموعات من الإسرائيليين، مساء اليوم /السبت/، في شوارع تل أبيب والقدس، للمطالبة بالإفراج عن 48 رهينة لدى حركة حماس.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن مجموعات من المتظاهرين أعلنت نيتها التوجه إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمطالبة بالإفراج عن الرهائن.

وتجمع المحتجون ومعهم لافتة كبيرة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكتوب عليها "أنقذ الرهائن الآن".

وأفادت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة بأن أكثر من 40 محتجزا دفعوا حياتهم ثمنا للضغط العسكري.

وقالت عائلات الرهائن لرئيس الأركان الاسرائيلي إيال زمير "لا تسمح باحتلال غزة فهذه الطريقة لا تعيد المحتجزين بل تقتلهم.

