حماس تؤكد مجددا التزامها بوقف إطلاق النار واستعدادها لمفاوضات جادة لإنهاء الحرب

أكدت حركة حماس تمسكها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار، والذي تم الإعلان عنه في 18 أغسطس الماضي.

وجددت الحركة استعدادها للتعاطي الإيجابي مع أي أفكار أو مبادرات تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب التوصل إلى صفقة تبادل شاملة عبر مفاوضات جادة برعاية الأطراف الوسيطة.

ويأتي هذا الموقف في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023، والذي خلف دمارا واسعًا، وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، فضلًا عن نزوح مئات الآلاف من السكان، في وقت تتعثر فيه الجهود الدولية والإقليمية بسبب تمسك إسرائيل برفض وقف دائم للحرب أو الانسحاب الكامل من غزة.

في المقابل، تؤكد حماس والفصائل الفلسطينية أن أي تسوية لا بد أن تستند إلى وقف العدوان بشكل نهائي، وضمان الحقوق الإنسانية والسياسية للشعب الفلسطيني.