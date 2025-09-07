قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع قرب بداية الدراسة.. كيف تساعدين طفلك على استعادة روتين نومه؟
لأول مرة منذ بداية الحرب.. روسيا تهاجم مبنى الحكومة في كييف
الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل
أوكرانيا تعلن تضرّر المبنى الرئيسي للحكومة بـ «كييف» بسبب هجوم روسي
تقديم 77 مليون خدمة مجانية خلال 53 يومًا ضمن حملة «100 يوم صحة»
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة سلّمت حماس وثيقة مبادئ لإنهاء الحرب
ناقد رياضي: «العميد» يستلهم درس «الجوهري» لمواجهة بوركينا فاسو والتأهل للمونديال
كيفية صلاة الخسوف .. إعرف موعدها وهل يأثم تاركها؟
مدبولي يشهد فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"
علاقة غير شرعية| بعد قليل النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته في المقطم
عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق
القاهرة 33.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة سلّمت حماس وثيقة مبادئ لإنهاء الحرب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
محمود عبد القادر

أفادت القناة 12 العبرية، أن الولايات المتحدة استبعدت رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي، بشارة بحبح، وسيط ترامب غير الرسمي بين حركة حماس والإدارة الأمريكية، من أي دور في قنوات التواصل غير المباشرة مع الحركة، وبدلاً من ذلك كثفت جهودها بالتنسيق مع أطراف إسرائيلية غير رسمية لدفع مفاوضات صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى.

وذكرت القناة أن المبعوث الأمريكي "ستيف ويتكوف" تواصل مؤخرا مع حركة حماس عبر ناشط السلام الإسرائيلي المعروف "غرشون باسكين"، في محاولة لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن الإفراج عن جميع الأسرى، أحياء وأمواتا، مقابل إنهاء الحرب في غزة بشكل كامل.

وقالت القناة إن ويتكوف نقل إلى حماس عبر باسكين وثيقة غير رسمية تتضمن "مبادئ اتفاق شامل" تهدف إلى إنهاء الحرب الحالية في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.

 الوثيقة، وفق التقرير، لا تمثل اتفاقا نهائيا، بل تحدد معالم وحدود المفاوضات التي يجري العمل على تثبيتها بين الأطراف المعنية.

حتى الآن، لا يعرف ما إذا كانت المبادئ التي سلمتها واشنطن تعكس التفاهمات أو الخلافات الجوهرية بين إسرائيل وحماس، في وقت تشهد فيه المفاوضات حالة من الجمود المتقطع، رغم الجهود الدولية والإقليمية المستمرة.

في غضون ذلك، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في مدينة غزة، حيث أعلن متحدث باسمه أن قواته ستهاجم خلال الأيام المقبلة عدداً من "الأهداف النوعية" استعدادًا لتوسيع عملياته العسكرية في المدينة.

وزعمت تقديرات إسرائيلية إلى أن ما يقارب 90 ألف فلسطيني غادروا المدينة منذ إصدار أوامر الإخلاء، فيما تواصل القوات الإسرائيلية تقدمها الميداني تحت غطاء جوي مكثف.

ويذكر أن غرشون باسكين كان قد لعب دورا محوريا في الوساطة التي أفضت إلى صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس عام 2011، والتي أفرج فيها عن الجندي جلعاد شاليط مقابل أكثر من ألف أسير فلسطيني.

الولايات المتحدة بشارة بحبح حماس والإدارة الأمريكية ستيف ويتكوف غرشون باسكين إنهاء الحرب في غزة الخلافات الجوهرية بين إسرائيل وحماس جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

مايكروسوفت

هل تتأثر مصر بانقطاع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر؟.. مايكروسوفت توضح

صورة من الواقعة

وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية

محمد الشناوي

صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل

ترشيحاتنا

المتهمين

حبس لصوص سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في 15 مايو

أرشيفية

مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم بالدقهلية

الطفل شهاب

بعد قليل.. استئناف محاكمة شهاب بـ"بتاع الجمعية" على حكم حبسه

بالصور

يقلل الانتفاخ والحساسية.. طبيبة بيطرية تكشف فوائد لبن الماعز

لبن الماعز
لبن الماعز
لبن الماعز

بالأبيض الجريء.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق بأحدث ظهور لها |شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بقوامها
سارة سلامة تثير الجدل بقوامها
سارة سلامة تثير الجدل بقوامها

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد