حماس: نخشى أن تتحول خطة ترامب إلى غطاء جديد لنتنياهو

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، باسم نعيم، إنه يرى فرصة في تحرّك ترامب لإنهاء الحرب إذا لم يكن الأمر مجرد مناورة.

وقال نعيم: "أتطلّع إلى أن تكون تصريحات وتغريدات الرئيس ترامب خطة وخارطة طريق لإنهاء الحرب".

وأضاف أنه يأمل أن لا تكون خطة ترامب غطاءً جديدًا لنتنياهو وحكومته الفاشية للاستمرار في الإبادة الجماعية، كما حصل في مرات سابقة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أعداد الشهداء ضخمة، إذ تصل إلى نحو 64 ألف شهيد.

وقد استُشهد خلال الساعات الأخيرة نحو 92 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال، قضوا في تفجيرات مروّعة.