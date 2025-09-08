هندسة البترول 98% وتربية 90.2%.. بشرى بتنسيق الدبلومات الفنية 2025

انطلق تنسيق الدبلومات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام 3-5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية المتوسط نظام السنتان بعد الثانوية، وذلك من خلال تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق اعتبارًا من الخميس الماضي وحتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.

رابط موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل الرغبات

رابط موقع التنسيق، لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل الرغبات، اذ يمكن للطلاب إدخال رغباتهم بالضغط هنا.

أكدت وزارة التعليم العالى، أنه فى إطار رؤية الوزارة التى تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفنى وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التى تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.

أكد مكتب التنسيق، الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة أكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

أوضح مكتب التنسيق، مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية.

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت: www.tansik.digital.gov.eg.

خلال الفترة من الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.(تحديث)

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية2025 والذين أكدوا أن تنسيق 2025 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2024بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 70% للعلوم الادارية والهندسة قد تسجل 97% وفني صحي قد تسجل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 90% .

توقعات الخبراء أن يكون الحد الادني لكليات الهندسة بالنسبة لطلاب نظام 5 سنوات هو 97% 99لهندسة البترول، أما بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات سيكون معهد فني صحي يصل لـ 97%.