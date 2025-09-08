قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
بعد قرار مد التسجيل لطلاب الشهادات المُعادلة.. تسهيلات تقدّمها «التعليم العالي» للطلاب
أخبار البلد

هندسة البترول 98% وتربية 90.2%.. بشرى بتنسيق الدبلومات الفنية 2025

نهلة الشربيني

انطلق تنسيق الدبلومات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام 3-5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية المتوسط نظام السنتان بعد الثانوية، وذلك من خلال تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق اعتبارًا من الخميس الماضي وحتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.

 رابط موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل الرغبات

 رابط موقع التنسيق، لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل الرغبات، اذ يمكن للطلاب إدخال رغباتهم بالضغط هنا.

أكدت وزارة التعليم العالى، أنه فى إطار رؤية الوزارة التى تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفنى وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التى تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.

أكد مكتب التنسيق، الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة أكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

أوضح مكتب التنسيق، مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية.

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت: www.tansik.digital.gov.eg.
خلال الفترة من الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.(تحديث)

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية2025 والذين أكدوا أن تنسيق 2025 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2024بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 70% للعلوم الادارية والهندسة قد تسجل 97% وفني صحي قد تسجل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 90% .

توقعات الخبراء أن يكون الحد الادني لكليات الهندسة بالنسبة لطلاب نظام 5 سنوات هو 97% 99لهندسة البترول، أما بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات سيكون معهد فني صحي يصل لـ 97%.

تنسيق الدبلومات الفنية موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية الشهادات الفنية موقع التنسيق دبلوم المدارس

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

