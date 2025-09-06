قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بأقل من 400 ألف جنيه.. اركب عربية أوتوماتيك كاملة التجهيزات
الزمالك يتخذ قرارا حاسما قبل مواجهة المصري في الدوري
قبل مواجهة المصري.. ملف التجديدات يسيطر على مجلس الزمالك
حمزة الأسد أول مصري مديرا لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في نيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب البترول يدعو الاتحادات والمنظمات النقابية العمالية لدعم الموقف المصري

عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، دعمها الكامل وتأييدها التام لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن ما تضمنه البيان الرسمي المصري يعبر بصدق عن ثوابت الدولة المصرية ومواقفها التاريخية الراسخة في رفض كافة محاولات التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، وتمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت النقابة العامة للعاملين بالبترول ، على أن عمال قطاع البترول يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية في مواقفها الوطنية الثابتة، وأن النقابة ستظل داعمة لكافة الجهود المصرية الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني.

كما دعت النقابة العامة جميع الاتحادات والمنظمات النقابية العمالية على المستويين العربي والدولي إلى التضامن مع الموقف المصري، وإدانة تلك التصريحات المغرضة التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وإلى تكثيف الجهود لكشف حقيقة الممارسات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

النقابة العامة للعاملين بالبترول وزارة الخارجية المصرية الخارجية المصرية رئيس الوزراء الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تهجير الفلسطينيين معبر رفح القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

بدرية طلبة

كن مع الله .. بدرية طلبة تعلق على صورتها من أحدث ظهور

ريهام عبد الغفور وفاتن السعيد

أجمل وأحن وأطيب ريكو..فاتن السعيد تهنئ ريهام عبدالغفور بعيد ميلادها

مصطفى غريب

أخشى استغلاله وتحويله إلى نمرة .. ماجدة خيرالله تعلق على موهبة مصطفى غريب

بالصور

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا: أضرار صحية خفية قد تهدد حياتك

أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

المزيد