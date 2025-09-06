نقيب البترول يدعو الاتحادات والمنظمات النقابية العمالية لدعم الموقف المصري

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، دعمها الكامل وتأييدها التام لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن ما تضمنه البيان الرسمي المصري يعبر بصدق عن ثوابت الدولة المصرية ومواقفها التاريخية الراسخة في رفض كافة محاولات التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، وتمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت النقابة العامة للعاملين بالبترول ، على أن عمال قطاع البترول يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية في مواقفها الوطنية الثابتة، وأن النقابة ستظل داعمة لكافة الجهود المصرية الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني.

كما دعت النقابة العامة جميع الاتحادات والمنظمات النقابية العمالية على المستويين العربي والدولي إلى التضامن مع الموقف المصري، وإدانة تلك التصريحات المغرضة التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وإلى تكثيف الجهود لكشف حقيقة الممارسات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.