اقتصاد

بي بي توقع مذكرة تفاهم لحفر 5 آبار غاز في البحر المتوسط بدءًا من 2026

الرئيس التنفيذي لشركة بي بي مصر
الرئيس التنفيذي لشركة بي بي مصر
ولاء عبد الكريم

أعلنت بي بي عن توقيع مذكرة تفاهم لتقييم فرص تنفيذ برنامج لحفر خمس آبار في أعماق مائية تتراوح بين 300 و1,500 متر في البحر المتوسط.

يهدف البرنامج إلى تسريع تطوير وإنتاج احتياطيات الغاز الوطنية، مع السعي لتمديد استخدام تسهيلات الإنتاج القائمة في غرب دلتا النيل. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر في عام 2026،
مع إمكانية ربط الآبار بعد الانتهاء من تقييم عمليات الحفر والموارد المحتملة.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير أشرف سويلم، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والدكتور الجيولوجي سمير رسلان، وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات بوزارة البترول والثروة المعدنية، إلى المقر الرئيسي لشركة بي بي في لندن.
 

والتقى الوفد بكل من موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي؛ وويليام لين، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الغاز والطاقة منخفضة الكربون؛ ونادر زكي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ووائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر، ويعكس هذا التوقيع متانة الشراكة الممتدة منذ سنوات طويلة بين بي بي والحكومة المصرية.

وقال ويليام لين، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الغاز والطاقة منخفضة الكربون: "إن إعلان اليوم يؤكد التزامنا بدعم الاستثمار في قطاع الغاز المصري. نحن نثمّن التعاون المستمر والدعم الذي يقدمه  الوزير كريم بدوي، ونتطلع إلى تسخير خبرات بي بي التكنولوجية للبناء على زخمنا الأخير في الاستكشاف والتنمية، بهدف توفير موارد غاز جديدة وتسريع الإنتاج لصالح مصر، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة لأعمالنا."

وأضاف نادر زكي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
"نعتز بشراكتنا الممتدة مع الحكومة المصرية. وتمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية في استثماراتنا بقطاع الطاقة المصري خلال هذا العقد، بما يمكّننا من تطوير موارد غاز إضافية في غرب دلتا النيل وربطها على الانتاج فى أسرع وقت ممكن لتلبية احتياجات السوق المحلى."

تأتي هذه الاتفاقية في إطار خطة بي بي لزيادة إنتاجها إلى ما بين 2.3 – 2.5 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا بحلول عام 2030، مع القدرة على مواصلة رفع الإنتاج حتى عام 2035. ويأتي ذلك عقب حملة استكشاف ناجحة في النصف الأول من عام 2025، حققت خلالها الشركة عشرة اكتشافات، من بينها اثنان في مصر، حيث استكملت أعمال الحفر في بئر الغاز فيوم-5 وبئر الاستكشاف الكينج-2، وكلاهما جزء من تطوير مشروع غرب دلتا النيل.

بي بي بترول حفر 5 آبار

