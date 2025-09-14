اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

قالت شركة إنرجين للغاز الطبيعي إن لديها تقديرات بوجود نحو 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز تحت منصاتها في مصر.

وأعلنت الشركة اليونانية (Energean) عن تطورات إيجابية في اكتشافات الغاز بمصر، حيث صرّح الرئيس التنفيذي ماثيوس ريجاس لوكالة رويترز بأن الكميات الإضافية المكتشفة تمثل فرصة كبيرة لتعظيم الإنتاج.

وتركّز إنرجين على تعظيم قيمة عملياتها في مصر وإيطاليا وكرواتيا والمملكة المتحدة واليونان، والتي أنتجت مجتمعةً نحو 44 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ خلال النصف الأول من عام 2025.

من المتوقع أن يُحسّن دمج الامتيازات الثلاثة في مصر الظروف التجارية والمالية، ويتيح فرصًا جديدة للتطوير والاستكشاف، ويطيل العمر الاقتصادي لحقول الغاز.

وكان المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قد التقى قبل أيام، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض Gastech 2025، مع ماثيوس ريجاس لمناقشة التعاون القائم مع قطاع البترول لتعظيم الاستفادة من مناطق إنتاج شمال إدكو، شمال العامرية، وأبو قير.

كما عرضت الشركة خطة عمل فنية شاملة لهذه المناطق، وتم التأكيد على تسريع أعمال حفر البئر الاستكشافية في منطقة امتياز الشركة بالصحراء الغربية، بما يعكس التزام إنرجين بتكثيف استثماراتها في مصر.

وتناول اللقاء أيضًا فرص الاستكشاف الجديدة للغاز في البحر المتوسط، وسبل الاستفادة من التكنولوجيا والحلول المبتكرة لرفع كفاءة عمليات البحث والإنتاج.