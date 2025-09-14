400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 زيادة جديدة وسط تقلبات عالمية ملحوظة، حيث سجل عيار 21 سعر 4900 جنيه للجرام، بعدما سجل 4500 جنيه قبل نحو أقل من شهر.

سعر الذهب اليوم

ويرجع هذا التغير في سعر الذهب إلى القفزة الكبيرة في البورصة العالمية، والتي أثرت على حركة الأسعار بشكل مباشر، فضلاً عن عوامل العرض والطلب.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط تقليدية ضد المخاطر الاقتصادية والتضخم، لذلك يحرص المستثمرون والمتعاملون في السوق على متابعة تحركاته بشكل يومي.

كم يساوي 1 جرام من الذهب الآن؟

تتراوح أسعار الذهب في مصر اليوم بحسب العيارات المختلفة كما يلي:

سعر الذهب عيار 24: 5600 جنيه

سعر الذهب عيار 22: 5133 جنيه

سعر الذهب عيار 21: 4900 جنيه

سعر الذهب عيار 18: 4200 جنيه

سعر الذهب عيار 14: 3267 جنيه

سعر الذهب عيار 12: 2800 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 39,200 جنيه

سعر الأونصة: 174,180 جنيه

سعر الأونصة بالدولار: 3,643.13 دولار

سعر الذهب عيار 21 بالمصنيعة

وتشهد الأسعار تذبذبًا يوميًا يتراوح بين 15 و20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، بسبب التطورات العالمية في سوق الذهب، بالإضافة إلى رسوم المصنعية والضرائب والدمغة التي تضاف على الأسعار بين 100-250 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 عام 2025؟

مع بداية العام 2025، شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تقلبات ملحوظة، متأثرًا بتغيرات الأسواق العالمية وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.

وتشير التوقعات إلى أن الذهب سيواصل أداءه المتقلب خلال العام، مع احتمالية ارتفاع تدريجي في الأسعار مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

ما هو توقع سعر الذهب لعام 2025؟

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل الذهب صعوده الطفيف خلال عام 2025، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، وزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن للاستثمار.

يرى بعض المحللين أن سعر الذهب عيار 21 قد يتراوح بين 4950 و5050 جنيهًا للجرام خلال الأشهر القادمة، مع إمكانية حدوث تقلبات مفاجئة بحسب التحركات الدولية في البورصات وأسعار النفط والعملات.

وتظل جميع الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم بحسب تطورات السوق المحلي والعالمي للذهب، بالإضافة إلى رسوم المصنعية والضرائب والدمغة.