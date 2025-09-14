قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 زيادة جديدة وسط تقلبات عالمية ملحوظة، حيث سجل عيار 21 سعر 4900 جنيه للجرام، بعدما سجل 4500 جنيه قبل نحو أقل من شهر.

سعر الذهب اليوم

ويرجع هذا التغير في سعر الذهب إلى القفزة الكبيرة في البورصة العالمية، والتي أثرت على حركة الأسعار بشكل مباشر، فضلاً عن عوامل العرض والطلب.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط تقليدية ضد المخاطر الاقتصادية والتضخم، لذلك يحرص المستثمرون والمتعاملون في السوق على متابعة تحركاته بشكل يومي.

1000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

كم يساوي 1 جرام من الذهب الآن؟

تتراوح أسعار الذهب في مصر اليوم بحسب العيارات المختلفة كما يلي:

سعر الذهب عيار 24: 5600 جنيه

سعر الذهب عيار 22: 5133 جنيه

سعر الذهب عيار 21: 4900 جنيه

سعر الذهب عيار 18: 4200 جنيه

سعر الذهب عيار 14: 3267 جنيه

سعر الذهب عيار 12: 2800 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 39,200 جنيه

سعر الأونصة: 174,180 جنيه

سعر الأونصة بالدولار: 3,643.13 دولار

سعر الذهب عيار 21 بالمصنيعة

وتشهد الأسعار تذبذبًا يوميًا يتراوح بين 15 و20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، بسبب التطورات العالمية في سوق الذهب، بالإضافة إلى رسوم المصنعية والضرائب والدمغة التي تضاف على الأسعار بين 100-250 جنيها.

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 عام 2025؟

مع بداية العام 2025، شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تقلبات ملحوظة، متأثرًا بتغيرات الأسواق العالمية وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري. 

وتشير التوقعات إلى أن الذهب سيواصل أداءه المتقلب خلال العام، مع احتمالية ارتفاع تدريجي في الأسعار مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

ما هو توقع سعر الذهب لعام 2025؟

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل الذهب صعوده الطفيف خلال عام 2025، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، وزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن للاستثمار.

يرى بعض المحللين أن سعر الذهب عيار 21 قد يتراوح بين 4950 و5050 جنيهًا للجرام خلال الأشهر القادمة، مع إمكانية حدوث تقلبات مفاجئة بحسب التحركات الدولية في البورصات وأسعار النفط والعملات.

وتظل جميع الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم بحسب تطورات السوق المحلي والعالمي للذهب، بالإضافة إلى رسوم المصنعية والضرائب والدمغة.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر كم يساوي 1 جرام من الذهب الآن سعر الذهب عيار 21 الذهب سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

ترشيحاتنا

نيسان ليف موديل 2026

سعر نيسان ليف 2026 الجديدة في السعودية

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات.. البداية بخطوات آمنة وواعية

كاي ي اكس 3 برو إم شيرى تيجو 4 برو 2026

تختار إيه .. كاي ي اكس 3 برو أم شيرى تيجو 4 برو 2026؟

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد