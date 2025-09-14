قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| تعرف على أسعار الذهب.. والأرصاد تفاجئ الجميع بشأن حالة الطقس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها

عيار 21 يقارب الـ 5000.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.

تفتكر الصيف خلص؟!.. الأرصاد تفاجئ الجميع بارتفاع غير متوقع في درجات الحرارة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة على مختلف أنحاء الجمهورية.

زيارات ثقافية وحجوزات كاملة.. شرم الشيخ تستثمر نجاح استضافة اجتماعات المتوسط

قال مراسل قناة صدى البلد هاني النحاس، أن مدينة شرم الشيخ شهدت على مدار الأيام الثلاثة الماضية استضافة اجتماعات الجمعية البرلمانية لـ الاتحاد من أجل المتوسط، في أول دورة تُعقد تحت الرئاسة المصرية برئاسة النائب محمد أبو العينين.

إحصاءات تكشف ارتفاع معدلات الطلاق بعد الخمسين.. ما الأسباب

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات الطلاق بين الفئة العمرية من 50 إلى 54 عاماً بنسبة 23% خلال عامي 2015 و2016.

ممرضة مصرية تنقذ مسنًا في الكويت بعد توقف قلبه وسط ذهول الحاضرين.. فيديو

في موقف إنساني بطولي، نجحت الممرضة المصرية صفاء رحمو، المقيمة في الكويت، في إنقاذ حياة رجل مسن بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في القلب داخل أحد الأسواق التجارية، وذلك في وقت ظن فيه المتواجدون أنه فارق الحياة.

القاهرة الإخبارية: رد مصر على القصف الإسرائيلي للدوحة كان حاسماً وسريعاً

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الرد المصري على القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة كان حاسماً وسريعاً

أسباب تأخر تسليم بعض الكتب المدرسية بسبب تطوير المناهج

تحدث الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم عن أزمة تأخر تسليم بعض الكتب الدراسية للطلاب قبل بدء المدارس.

انطلاق الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن الاجتماعات التحضيرية لـ القمة العربية الإسلامية الطارئة انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة.

الأرصاد الجوية الطقس الذهب الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

ترشيحاتنا

"الشباب والرياضة" تُكرم طلاب الاقتصاد بالجامعة الصينية لاجتيازهم البرنامج التدريبي الصيفي بالوحدة الاقتصادية

"الشباب والرياضة" تُكرم طلاب الاقتصاد بالجامعة الصينية لاجتيازهم البرنامج التدريبي الصيفي

السوبر المصري

رباعي القمة.. فتحي سند يكشف موعد ومكان السوبر المصري

ريال مدريد

حكم بوسني لإدارة مباراة ريال مدريد ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد