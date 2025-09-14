تفتكر الصيف خلص؟!.. الأرصاد تفاجئ الجميع بارتفاع غير متوقع في درجات الحرارة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة على مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن الطقس يشهد هذه الأيام موجة شديدة الحرارة نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى زيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع الحرارة المحسوسة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة هذا الأسبوع أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بمعدل يتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأضافت أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل نحو 36 درجة مئوية، إلا أن نسب الرطوبة المرتفعة تجعل الحرارة المحسوسة تصل إلى 38 أو 39 درجة، مشيرة إلى أن أغلب محافظات الجمهورية تشهد أجواءً شديدة الحرارة نهارًا، بينما تكون المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط أقل تأثرًا.

وأوضحت غانم أن محافظات جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، تسجل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و43 درجة مئوية، لافتة إلى أن فترات الليل تشهد أجواء مائلة للحرارة ورطبة، إلا أن درجات الحرارة الصغرى بدأت في الانخفاض الطفيف، حيث تسجل ما بين 23 و24 درجة مئوية في القاهرة، ما يجعل الأجواء معتدلة نسبيًا خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وحذّرت الأرصاد من ظهور شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة، لا سيما القريبة من المسطحات المائية، خاصة في الطرق المؤدية من وإلى محافظات شمال البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الأولى.

اضطراب الملاحة

سيكون هناك اضطرابات في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس حيث ستصل سرعة الرياح (30 : 50) كم/س وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين (1.5 : 2.5) متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر المتوسط

بينما ستكون حالة البحر المتوسط معتدلة وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين (1.5 : 2) متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاث أيام القادمة فقد جاءت على النحو التالي:

المنطقة الأحد 14 سبتمبر الإثنين 15 سبتمبر الثلاثاء 16 سبتمبر عظمى المحسوسة عظمى المحسوسة عظمى المحسوسة القاهرة والوجه البحري 35 37 35 37 34 36 السواحل الشمالية 32 35 30 33 30 33 شمال الصعيد 38 40 37 39 35 37 جنوب الصعيد 43 44 43 44 40 41



