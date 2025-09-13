قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
فصل الكهرباء غدًا عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ
كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي
يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم
ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة
بين فرحة التخرج و«غصة غزة».. وكيل الأزهر يطالب خريجي الشريعة والقانون بنصرة الحق والعدل.. صور
ضبط سيارة وجرار أثناء قيامهما بإلقاء الصرف الصحي في ترعتين بأسيوط
أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع شبورة وجو شديد الحرارة

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الإدارية 37 23

6 أكتوبر 36 23

بنها 36 24

دمنهور 34 22

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 22

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 23

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 23

العريش 33 22

رفح 32 21

رأس سدر 36 23

نخل 35 17

كاترين 33 15

الطور 35 24

طابا 35 21

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 32 23

العلمين 31 23

مطروح 31 22

السلوم 34 22

سيوة 36 20

رأس غارب 39 26

الغردقة 39 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 40 28

شلاتين 40 29

حلايب 36 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 40 25

قنا 42 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 40 23

أبو سمبل 42 25

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 31

المدينة المنورة 45 31

الرياض 41 25

المنامة 37 31

أبوظبي 39 31

الدوحة 37 31

الكويت 44 27

دمشق 36 20

بيروت 31 26

عمان 32 20

القدس 31 19

غزة 30 23

بغداد 40 25

مسقط 31 27

صنعاء 27 14

الخرطوم 40 28

طرابلس 30 24

تونس 34 21

الجزائر 27 20

الرباط 27 15

نواكشوط 32 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 27 12

إسطنبول 28 18

إسلام آباد 34 25

نيودلهي 34 26

جاكرتا 32 23

بكين 30 16

كوالالمبور 31 24

طوكيو 35 26

أثينا 30 20

روما 28 18

باريس 20 16

مدريد 31 18

برلين 18 11

لندن 19 14

مونتريال 23 11

موسكو 20 08

نيويورك 26 18

واشنطن 32 15

أديس أبابا 21 12

