توتر بحري متصاعد.. واشنطن تعلن دعم الفلبين ضد أطماع الصين في جزيرة سكاربورو
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
أخبار البلد

حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا

نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صور للأقمار الصناعية تشير إلى أن الطقس اليوم السبت، شهد صباحا شبورة مائية كثيفة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الانحاء.

الطقس اليوم.. الرطوبة مرتفعة 

 قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الانحاء، حيث تسجل العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة.

كما تظهر  بعض السحب المنخفضة صباحاً خلال الطقس اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد والتى تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يكون حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في أخره.

تشهد نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربعة درجات مئوية.

رياح تلطف الأجواء وسحب منخفضة

خلال الطقس اليوم، تظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها احيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أما نشاط الرياح، فتشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

درجات الحرارة اليوم

عن درجات الحرارة اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 36 إلى 37 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 40 إلى 41 درجة

