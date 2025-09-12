قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا
ربنا هيجازيني خير.. شاب يعيد 23 ألف دولار لأصحابها في طوخ بالقليوبية
درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات
دعاء يحفظ الأبناء من كل شر.. أفضل كلمات لتحصين الذرية
أسبانيا تطالب بحظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية أسوة بروسيا
إلغاء أكثر من 240 رحلة في مطار هانيدا الياباني
ترامب يشتبه في تعمد نتنياهو تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. تفاصيل
الصحة : إغلاق مستشفى “عين الحياة” بالنزهة لمخالفته شروط الترخيص
مصر تتبنى خطة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية| تقرير
لو مهندس.. وظائف شاغرة في مصر للطيران| قدم الآن
الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للموظف المتورط بمخالفة تراخيص المباني.. تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
توك شو

درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات

إسراء صبري

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.

 درجات الحرارة اليوم  وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 35

شرم الشيخ 36

الإسكندرية 31

مطروح 29

أسوان 39

وفي بعض الدول العربية

مكة 40

بيروت 29 

الكويت 46

تونس 31

الخرطوم 35 

وفي بعض الدول العالمية

 أنقرة 26

بكين 31

باريس 21

برلين 23

موسكو  21

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 12 سبتمبر، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب فى أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم شبورة مائية من 8:4 صباحاً على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما يشهد أيضا ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 4:2 درجة، وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة

