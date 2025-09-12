تحذير.. عودة ارتفاع الرطوبة والحرارة نهارا| الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لتكون أعلى نسبيا عن الأيام الماضية.

الطقس اليوم .. عودة ارتفاع الحرارة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

خلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، مائل للحرارة رطب في أول الليل، معتدل الحرارة في أخرة.

يشهد الطقس اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الجمعة والرطوبة

قالت هيئة الأرصاد، إن ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الطقس اليوم، يتسبب في زيادة الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى أربعة درجات مئوية.

تظهر بعض السحب المنخفضة صباحا خلال الطقس اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أما عن نشاط الرياح خلال الطقس اليوم، تشهد مناطق القاهرة الكبرى خلال فترات الليل وفي الظل، حيث تعمل على تلطيف الأجواء.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 37 إلى 38 درجة