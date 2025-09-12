قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير.. عودة ارتفاع الرطوبة والحرارة نهارا| الطقس اليوم
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 230 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ثروة 1.2 مليار دولار| رجل أعمال برازيلي يثير الجدل بوصية لـ نيمار.. القصة الكاملة
واشنطن: سنتخذ إجراءات ضد البرازيل عقب إدانة الرئيس السابق بولسونارو
إعفاءات خاصة وحظر مشدد.. كيف ينظم القانون المصري حيازة الأسلحة؟
تحذير من ظاهرة وحيدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-9-2025
عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟
تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير.. عودة ارتفاع الرطوبة والحرارة نهارا| الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لتكون أعلى نسبيا عن الأيام الماضية.

الطقس اليوم .. عودة ارتفاع الحرارة 

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

خلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، مائل للحرارة رطب في أول الليل، معتدل الحرارة في أخرة.

يشهد الطقس اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الجمعة والرطوبة

قالت هيئة الأرصاد، إن ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الطقس اليوم، يتسبب في زيادة الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى أربعة درجات مئوية.

تظهر بعض السحب المنخفضة صباحا خلال الطقس اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أما عن نشاط الرياح خلال الطقس اليوم، تشهد مناطق القاهرة الكبرى خلال فترات الليل وفي الظل، حيث تعمل على تلطيف الأجواء.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 37 إلى 38 درجة

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاموال المضبوطة بالاقصر

إضافة المواليد

تمساح

محمود الخطيب

محمود الخطيب

خالد جلال

فرقة عبد الحليم نويرة

رسالة

بالصور

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل خلطة المحشي

د. منال إمام

إبراهيم النجار

خالد عامر

نجاة عبد الرحمن

إسماعيل الشيخ

