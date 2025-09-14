قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن
التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
الموساد يحذر: الهجوم على قطر قد يضر أكثر مما ينفع إسرائيل
كيفية حفظ النعم من الزوال؟.. الإفتاء: بـ عملين يُديمها الله عليك
تقدم جديد..رفع العلم الروسي فوق نوفونيكولاييفكا
فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها
صحيفة أمريكية: ترامب يرفض المخاطرة سياسيًا بسبب نتنياهو
سحب منخفضة برذاذ .. إعلان مهم من الأرصاد
مش هسيب حقي .. محمد رمضان يوجّه رسالة ساخرة لـ «كاردي بي» | صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
تحرك شاحنات القافلة 36 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سحب منخفضة برذاذ .. إعلان مهم من الأرصاد

الطقس اليوم
الطقس اليوم
قسم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن الطقس اليوم الأحد ليستمر الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ،ويسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر ،شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية،مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.


أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الأحد سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحا ، على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

 الطقس اليوم


أفادت الهيئة ، أن طقس اليوم ستظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
أشارت إلى وجود إضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 30 إلى 50 كم/س ،وارتفاع أمواج 1.5 إلى 2.5 متر.


درجات الحرارة 


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الإدارية 37 23

6 أكتوبر 36 23

بنها 36 24

دمنهور 34 22

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 22

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 23

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 23

العريش 33 22

رفح 32 21

رأس سدر 36 23
نخل 35 17

كاترين 33 15

الطور 35 24

طابا 35 21

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 32 23

العلمين 31 23

مطروح 31 22

السلوم 34 22

سيوة 36 20

رأس غارب 39 26

الغردقة 39 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 40 28

شلاتين 40 29

حلايب 36 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 40 25

قنا 42 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 40 23

أبو سمبل 42 25
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس اليوم الطقس اليوم الأحد طقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أرشيفية

بعد عدة محاولات.. الإمارات ترفض استقبال نتنياهو ما دامت الحرب على غزة مستمرة

ترشيحاتنا

الزمالك

خالد طلعت: حدث تاريخي غير مسبوق.. الزمالك يتصدر الدوري والأهلي رقم 15

الخطيب

أحزنني وكلمته تليفوناته مقفولة.. نجم الأهلي السابق يكشف موقفه من قرار الخطيب

وائل القباني

وائل القباني: رحلت عن الزمالك بشكل غير لائق.. ولم أدخل النادي منذ الرحيل

بالصور

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد