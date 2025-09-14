سحب منخفضة برذاذ .. إعلان مهم من الأرصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن الطقس اليوم الأحد ليستمر الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ،ويسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر ،شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية،مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الأحد سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحا ، على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

الطقس اليوم



أفادت الهيئة ، أن طقس اليوم ستظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أشارت إلى وجود إضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 30 إلى 50 كم/س ،وارتفاع أمواج 1.5 إلى 2.5 متر.



درجات الحرارة



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الإدارية 37 23

6 أكتوبر 36 23

بنها 36 24

دمنهور 34 22

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 22

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 23

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 23

العريش 33 22

رفح 32 21

رأس سدر 36 23

نخل 35 17

كاترين 33 15

الطور 35 24

طابا 35 21

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 32 23

العلمين 31 23

مطروح 31 22

السلوم 34 22

سيوة 36 20

رأس غارب 39 26

الغردقة 39 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 40 28

شلاتين 40 29

حلايب 36 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 40 25

قنا 42 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 40 23

أبو سمبل 42 25

